За октябрь украинцы перенесли более 32 тысяч номеров между операторами. Lifecell получил наибольший чистый прирост абонентов, а Киевстар и Vodafone ушли в минус.

Самые дешевые тарифы Киевстар, Vodafone и lifecell больше не сдерживают отток клиентов - в октябре 2026 года украинцы рекордно активно переносили мобильные номера, а больше всего абонентов потеряли именно два крупных оператора, чьи тарифы уже достигли 550 гривен за четыре недели пользования.

За месяц между операторами перешло 32 084 номера через бесплатную услугу переноса MNP, которая позволяет сохранить свой номер при смене оператора. Больше всего клиентов потеряла сеть Киевстар - 11 880 абонентов ушли к другим операторам. На втором месте по количеству потерянных клиентов оказался Vodafone Украина, от которого перешли 10 713 абонентов.

Самым популярным направлением для перехода стал lifecell - в его сеть перенесли 13 315 номеров. В то же время Vodafone за тот же период получил 8 863 новых абонента из других сетей, а lifecell потерял лишь 9 364 номера. То есть именно lifecell вышел в чистый плюс на 3 951 абонента, тогда как Киевстар и Vodafone по итогу месяца оказались в минусе.

Почему абоненты уходят от крупных операторов

Главный фактор, который толкает людей менять оператора, - цена. Тарифы Киевстара и Vodafone выровнялись на отметке 550 гривен за четыре недели пользования. Для многих украинцев это критически дорого, поэтому они ищут более дешевые пакеты с похожим набором услуг и переносят свой номер туда, где платить выгоднее.

При этом номер при переходе полностью сохраняется - меняется лишь оператор, который вас обслуживает. Люди продолжают пользоваться той же SIM-картой со своим номером, но платят уже по тарифу нового оператора, сохраняя доступ к звонкам, SMS и мобильному интернету.

Сколько сейчас платят абоненты

В октябре стоимость пакетов у крупных операторов достигла 550 гривен в месяц. Это заставило более 22 тысяч абонентов искать альтернативу. Lifecell наоборот предложил более выгодные условия, благодаря чему и забрал больше всего новых клиентов - свыше 13 тысяч номеров за один месяц.

Для абонента это означает реальную экономию: перейдя к оператору с более дешевым тарифом, можно платить меньше за тот же объем минут, гигабайтов и SMS. Разница в цене между самым дорогим и самым дешевым пакетом в рамках одного набора услуг может достигать сотен гривен в месяц.

Как перенести номер бесплатно

Перенос номера через MNP для абонента бесплатный. Чтобы перейти к другому оператору со своим номером, нужно сделать несколько шагов: обратиться к новому оператору с паспортом и номером, подать заявку на перенос, получить новую SIM-карту, а после подтверждения перехода через несколько дней начать пользоваться ею.

Во время переноса номер остается активным, поэтому вы не теряете связь ни на день. Важно лишь проверить, что старый тариф использован и на счете нет долга, а сам номер не заблокирован за долги перед предыдущим оператором. Сама услуга доступна в отделениях операторов или через приложение "Дия".

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