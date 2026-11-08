Українці, які вийшли на пенсію, можуть продовжувати працювати і зберігати виплати. Але для однієї категорії працюючих пенсіонерів пенсію на час роботи призупиняють.

Пенсія працюючим українцям зберігається навіть після працевлаштування - сам факт виходу на роботу не означає автоматичного скасування виплат. Працедавець взагалі не має права звільнити людину лише через те, що вона досягла пенсійного віку. Водночас є випадки, коли пенсію можуть призупинити, пояснили у Східному міжрегіональному управлінні Держпраці.

Отримання пенсії не зобов'язує людину припиняти трудову діяльність. Пенсіонер може залишитися на попередній посаді або знайти нову роботу, водночас зберігаючи право і на державну виплату, і на заробіток. Для розірвання трудового договору потрібні законні підстави - наприклад скорочення посади або порушення працівником дисципліни.

При цьому робота може впливати на отримання окремих доплат, які законодавство передбачає лише для непрацюючих громадян. Тому про початок роботи чи звільнення пенсіонер має повідомити Пенсійний фонд України у десятиденний строк із моменту працевлаштування.

Кому на час роботи можуть скасувати пенсію

Виняток із загального правила стосується отримувачів пенсії за вислугу років. Якщо така людина повертається на роботу за професією або на посаду, яка дає право на призначення цієї пенсії, її виплату на час трудової діяльності призупиняють.

Наприклад, колишній педагог оформив пенсію за вислугу років, а потім знову влаштувався вчителем. Поки він працюватиме на відповідній посаді, пенсію йому не виплачуватимуть. Після звільнення виплати відновлять.

Водночас перехід на роботу в іншій сфері, яка не передбачає права на пенсію за вислугу років, дозволяє зберегти одночасне отримання заробітної плати і пенсії.

Що робити, щоб повернути виплати

Після звільнення пенсіонер має повідомити про припинення роботи, щоб Пенсійний фонд переглянув право на відповідні надбавки і відновив їх нарахування за наявності підстав.

Крім того, після досягнення встановленого законом пенсійного віку громадянин може звернутися до ПФУ із заявою про призначення пенсії за віком замість виплати за вислугу років. Після такого переходу обмеження на одночасне отримання пенсії та заробітної плати буде знято.

Як не втратити гроші через приховування роботи

У ПФУ попереджають: якщо пенсіонер працевлаштувався, але й далі отримує доплату, призначену непрацюючим, може утворитися надміру виплачена сума. Приховування інформації про роботу або реєстрацію підприємницької діяльності може призвести до необхідності повернути ці кошти. Тому про будь-які зміни трудового статусу варто повідомляти Фонд вчасно - протягом десяти днів.

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