Шевченковский районный суд Киева обязал туроператора «ТЭЗ ТУР» выплатить киевлянину более 168 тысяч гривен за путешествие, которое не состоялось из-за полномасштабного вторжения РФ. В общую сумму вошли основной долг, инфляционные потери, три процента годовых и компенсация морального вреда.

Мошенничество и финансовые споры в Украине нередко приходится решать через суд, и именно так поступил киевлянин, которому так и не вернули деньги за путешествие, не состоявшееся из-за войны. Шевченковский районный суд Киева обязал туроператора «ТЭЗ ТУР» выплатить мужчине более 168 тысяч гривен.

Как сообщает «Информатор» со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений, в марте 2026 года истец обратился в суд с иском к ООО «ТЭЗ ТУР». Еще 23 января 2022 года он заплатил 108 000 гривен за туристическое обслуживание по четырем договорам - №263401, №23402, №23403 и №23404. Соглашения он заключил через ФЛП, действовавшее как субагент туроператора.

Путешествие мужчина оплатил, но туристические услуги так и не получил: планам помешало полномасштабное вторжение РФ. В иске он требовал расторгнуть четыре договора и взыскать с компании 165 917,37 гривни, из которых 108 120 гривен - основной долг, 45 649,42 гривни - инфляционные потери и 12 147,95 гривни - три процента годовых. Отдельно мужчина просил 90 060 гривен компенсации морального вреда.

Почему туроператор не смог избежать выплат

Суд установил, что киевлянин неоднократно пытался договориться с туроператором до суда. 14 апреля 2025 года он обратился с заявлением о возможности использовать оплаченные средства для нового бронирования или вернуть их. 26 мая того же года подал жалобу в Секретариат Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, а 15 июля направил требование о расторжении договоров и возврате денег. Ответчик требования не выполнил, поэтому дело дошло до суда.

Компания объясняла невыполнение договоров военной агрессией РФ, то есть форс-мажором. Однако суд сослался на практику Верховного Суда: письмо Торгово-промышленной палаты Украины от 28 февраля 2022 года носит общий информационный характер и не является автоматическим доказательством форс-мажора для конкретного обязательства. Каждое предприятие должно доказывать форс-мажор в своем случае отдельно.

Суд также подчеркнул: даже надлежаще подтвержденный форс-мажор освободил бы ответчика разве что от неустойки, но не от начисления трех процентов годовых и инфляционных потерь по статье 625 Гражданского кодекса Украины - ведь эти выплаты по своей правовой природе не являются штрафными санкциями.

В итоге суд расторг договоры и частично удовлетворил иск. С ООО «ТЭЗ ТУР» взыскали 165 917,37 гривни, а также 3 000 гривен морального вреда - вместо заявленных 90 060. В остальных требованиях по моральному вреду отказали. Кроме того, суд обязал компанию уплатить 2 416,52 гривни судебного сбора в пользу государства. В общей сложности киевлянин должен получить более 168 тысяч гривен.

Как туристу вернуть деньги за отмененное путешествие

Это дело - образец алгоритма для всех, кто так и не получил оплаченные туристические услуги. Юристы прежде всего советуют зафиксировать все письменно: отправить туроператору официальное требование о возврате средств или переносе путешествия на новую дату.

Если компания молчит или отказывает, следующие шаги такие: жалоба Уполномоченному Верховной Рады по правам человека или в Госпродпотребслужбу, а дальше - иск в суд. Кроме основного долга, турист вправе требовать инфляционные потери и три процента годовых за каждый день просрочки, а также компенсацию морального вреда - как это и сделал киевлянин в этом деле.

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