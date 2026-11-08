В зимний период 2026-2027 годов тариф на электроэнергию для населения остается неизменным - 4,32 грн за кВт·ч. Меньше будут платить те, кто пользуется ночным тарифом или отапливает жилье электричеством: для них действуют льготные расценки 2,16 и 2,64 грн за кВт·ч.

Тариф на электроэнергию для населения зимой 2026-2027 годов остается неизменным - Кабинет Министров Украины сохранил единую фиксированную цену на уровне 4,32 грн за кВт·ч для бытовых потребителей. При этом часть украинцев может платить значительно меньше благодаря двум механизмам: ночному тарифу и зимней льготе для домов с электроотоплением.

Как сообщает The Page, на протяжении всего зимнего периода (до завершения отопительного сезона) многозонный учет остается доступным. То есть базовый тариф не изменился, но те, кто установил многозонный счетчик или пользуется электрическим отоплением, по-прежнему получают льготные расценки.

Ночной тариф: кто и сколько экономит

По двухзонному тарифу (счетчик "день-ночь") электроэнергия ночью стоит ровно вдвое дешевле. Днем, с 7:00 до 23:00, действует полная цена 4,32 грн за кВт·ч, а ночью, с 23:00 до 7:00, - 2,16 грн за кВт·ч. То есть ночное потребление стоит на 50% меньше.

Тот, кто переносит самые энергозатратные процессы на ночь - бойлер, стиральную машину, посудомойку, зарядку электромобиля или теплый пол - может существенно уменьшить платежку. При трехзонном учете дополнительно выделяется пиковый период, когда цена, наоборот, выше базовой, а ночью действует самый выгодный коэффициент.

Как перейти на ночной тариф

Для перехода нужно обратиться к своему оператору системы распределения (облэнерго) с заявлением и установить двухзонный или трехзонный счетчик. Процедура установки или замены прибора требует оплаты его стоимости или услуги по параметризации, после чего учет по ночному тарифу начинает действовать со следующего расчетного периода.

Зимняя льгота на электроотопление: 2,64 грн за кВт·ч

Отдельный механизм действует для помещений, которые отапливаются электричеством. Для них на отопительный сезон предусмотрен льготный тариф 2,64 грн за кВт·ч, но только на первые 2000 кВт·ч потребления в месяц. Все, что сверх этого объема, оплачивается уже по обычной цене 4,32 грн за кВт·ч.

То есть домохозяйство с электроотоплением, которое за месяц потребляет до 2000 кВт·ч, платит за весь объем 2,64 грн за кВт·ч. Как только лимит превышен, каждый следующий киловатт-час стоит 4,32 грн. Это позволяет сэкономить 1,68 грн на каждом киловатт-часе в пределах лимита.

Кто имеет право на зимнюю льготу и что для этого нужно

Льгота распространяется на жилье, где официально оформлено электроотопление как основной источник тепла. Обычно облэнерго применяет льготный тариф автоматически по данным о заключенном договоре и типе отопления, но стоит проверить в своей платежке, действительно ли применен тариф 2,64 грн для первых 2000 кВт·ч. Если нет - обратитесь к оператору системы распределения для уточнения условий.

Ранее Politeka сообщала, тариф на свет с электроотоплением составляет 2,64 грн только до 2000 кВт, дальше - 4,32 грн.

Также Politeka сообщала, как сэкономить электроэнергию при использовании духовки, чтобы уменьшить счета за свет.

Как сообщала Politeka, тариф на передачу электроэнергии планируют снизить до 914,02 грн.