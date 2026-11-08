На рынке все еще есть жилье за 20 000 долларов - и однокомнатные квартиры, и трехкомнатные, и дома с землей в разных регионах Украины.

Цены на квартиры в Украине остаются приемлемыми - купить собственное жилье за 20 000 долларов вполне реально, но выбор сильно зависит от города и типа недвижимости. В рамках такого бюджета на рынке есть и небольшие однокомнатные квартиры, и более просторные трехкомнатные на вторичке, и частные дома с земельными участками. Перед сделкой стоит проверить состояние жилья, документы и предстоящие расходы на ремонт.

Площадь и состояние объектов при этом существенно отличаются. Как подсчитали на агрегаторе DIM.RIA, за одинаковые деньги можно найти как компактную квартиру в областном центре, так и большое жилье в небольшом населенном пункте.

Какие квартиры можно купить за 20 000 долларов

При бюджете до 20 000 долларов покупателям доступны и однокомнатные, и многокомнатные квартиры. При этом большая площадь не всегда означает лучшее состояние жилья или более выгодное расположение. Среди актуальных предложений на DIM.RIA:

Кривой Рог - однокомнатная квартира площадью 40,8 кв. м за 19 500 долларов. Находится на восьмом этаже девятиэтажки, продается с мебелью и бытовой техникой.

Харьков - однокомнатная квартира площадью 35,2 кв. м за 19 900 долларов. Объект на Салтовке, в квартире ранее сделали капитальный ремонт.

Смолино Кировоградской области - трехкомнатная квартира площадью 60,9 кв. м за 19 500 долларов. Есть индивидуальное газовое отопление, застекленные балкон и лоджия.

Николаев - двухкомнатная квартира площадью 44,8 кв. м за 20 000 долларов. Жилье частично требует ремонта, комнаты смежные.

Великодолинское Одесской области - однокомнатная квартира площадью 36 кв. м за 20 000 долларов. Объект в жилом комплексе, документы готовы к переоформлению.

Какие дома продаются за 20 000 долларов

На рынке частной недвижимости за эти деньги также есть разные предложения. Часть домов небольшая по площади, но продается вместе с земельными участками и хозяйственными постройками. Среди актуальных вариантов:

Полтава - часть дома площадью 35 кв. м за 18 000 долларов. Две комнаты, участок 2 сотки, газ, централизованное водоснабжение и автономное отопление.

Шпола Черкасской области - дом площадью 90 кв. м за 19 000 долларов. Пять комнат, участок 30 соток, нужен небольшой косметический ремонт.

Лужаны Черновицкой области - дом площадью 55 кв. м за 19 500 долларов. Две комнаты, участок 12 соток, подведены газ и электроэнергия.

Александровка Одесской области - дом площадью 45 кв. м за 17 500 долларов. Участок почти 10 соток, есть газ, вода и электроэнергия.

Сиваковцы Винницкой области - дом площадью 45 кв. м за 18 000 долларов. Вместе с жильем продается участок 18 соток.

В ряде случаев покупатель получает не только жилую площадь, но и дополнительную территорию под сад, огород или хозяйство. Однако состояние дома, наличие коммуникаций и потребность в ремонте - это то, что нужно оценивать отдельно в каждом конкретном варианте.

На что обратить внимание при покупке дешевого жилья

Низкая цена не всегда означает, что покупка будет выгодной. Перед приобретением недвижимости стоит заложить в бюджет расходы на ремонт, отопление, замену коммуникаций и обустройство помещений. Часто именно эти «скрытые» расходы съедают разницу между дешевым и рыночным объектом.

Что проверить перед подписанием договора

Для квартир критически важны состояние дома, этаж, планировка и инфраструктура поблизости. Если речь о частном доме, дополнительно оценивают состояние крыши и фундамента, систему отопления и водоснабжения, а также сам земельный участок. Перед сделкой стоит заказать проверку документов у нотариуса и убедиться, что на объекте нет обременений или арестов.

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