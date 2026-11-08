У листопаді медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Україні становить 14 000 гривень на місяць. В одних містах власники знижують ціни, в інших - навпаки підвищують: найпомітніше житло подешевшало у Дніпрі, а в Ужгороді - здорожчало.

Ціни в Україні змінюються в різні боки - у листопаді вартість оренди квартир рухається нерівномірно. За індексом оренди MavBot, на який посилається Новини.LIVE, медіанна ціна однокімнатної квартири в країні становить 14 000 гривень на місяць, але розкид по містах величезний: від 8 200 до 27 300 гривень.

Дослідження охопило 2 216 оголошень із 21 міста. Дані зібрали з сайтів нерухомості, Telegram-каналів і чатів житлових комплексів. Найбільше однокімнатне житло подешевшало у Дніпрі, а найдорожчим воно виявилося у Львові.

Де оренда подешевшала

Порівняно з попереднім місяцем найбільше падіння цін зафіксували в таких містах. У Дніпрі медіанна ціна впала до 12 000 гривень - це на 22% дешевше. Тернопіль показав 12 800 гривень, тобто мінус 13%. У Києві оренда обійдеться в 14 000 гривень, що на 10% нижче, ніж місяць тому.

Хмельницький опустився до 12 800 гривень (мінус 9%), Біла Церква - до 10 000 гривень (мінус 8%), а Ірпінь - до 15 000 гривень, що на 11% дешевше попереднього показника. Львів подешевшав лише на 3% - до 27 300 гривень на місяць.

Де ціни навпаки зросли

Водночас частина міст показала здорожчання. Найбільше зросла оренда в Ужгороді - медіанна ціна сягнула 25 000 гривень, що на 17% більше, ніж місяць тому. У Миколаєві показник становить 8 200 гривень (плюс 11%), а в Бучі - 16 000 гривень, що на 14% вище.

Одеса залишилася на рівні 11 400 гривень без змін. Найдешевше житло серед міст із достатньою кількістю оголошень зафіксували в Миколаєві (8 200 гривень), Білій Церкві (10 000 гривень) та Одесі (11 400 гривень). Найдорожче - у Львові (27 300 гривень) та Ужгороді (25 000 гривень).

Що впливає на ціну оренди

Вартість залежить не лише від міста, а й від характеристик конкретної квартири. На кінцеву суму впливають район, площа, стан житла, наявність меблів, побутової техніки та умови опалення. Тому при пошуку варто перевіряти не лише оголошену ціну, а й що саме входить у неї - комунальні послуги часто доводиться сплачувати окремо.

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