Минцифра отчиталась о подготовке телеком-сетей к зимним отключениям: 92% базовых станций держат до 8 часов на аккумуляторах, а домашний интернет по технологии xPON работает более трех суток без света.

Мобильный интернет и связь во время отключений в Украине активнее готовят к зиме - Министерство цифровой трансформации подвело итоги последних трех месяцев работы и назвало конкретные цифры устойчивости сетей к блэкаутам.

Как сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, главный фокус этого периода - именно энергонезависимость связи: чтобы абонент оставался на связи даже тогда, когда исчезает электричество на часы или сутки.

Сколько держится мобильная связь без света

По данным ведомства, мобильную связь готовят по двум уровням резервирования. Первый уровень - аккумуляторы: 92% базовых станций по всей стране уже могут работать до 8 часов без внешнего питания. Это покрывает короткие и плановые отключения света, которые обычно длятся несколько часов.

Второй уровень - генераторы, которые спасают во время длительных блэкаутов. Здесь показатель скромнее, но критически важен: 70% базовых станций способны выдержать более трех суток непрерывной работы на генераторном питании. То есть даже при полном исчезновении электричества в регионе человек скорее всего будет иметь голосовую связь в первые дни аварии.

Домашний интернет без света - технология xPON

Для домашнего интернета Минцифра продолжает масштабировать технологию xPON (пассивная оптическая сеть). Ее главное преимущество для абонента - оборудование в квартире потребляет минимум энергии, поэтому при наличии небольшого пауэрбанка или бесперебойника интернет работает даже при полном отсутствии света в доме.

Гарантированная автономность сети по этой технологии - более 72 часов без электропитания. Это значит, что во время зимних отключений абоненты, подключенные к xPON, смогут оставаться онлайн как минимум трое суток непрерывно.

Что еще сделали для надежности

Отдельное направление - защита государственных данных. Реестры перенесли в защищенные подземные локации и облачные хранилища, чтобы вражеские атаки по энергетике не обвалили доступ к государственным услугам. Это влияет и на обычного пользователя «Дии», ведь сервисы должны оставаться доступными даже во время обстрелов инфраструктуры.

За тот же период в «Дии» появилось более 20 новых сервисов, в частности онлайн-развод и Европротокол. Также полностью открыли все 43 категории в Международном реестре убытков - это необходимый шаг для возмещения ущерба, нанесенного Россией.

Как подготовиться к блэкауту абоненту

Чтобы остаться на связи во время отключений, стоит заранее позаботиться об автономном питании собственных устройств: зарядить пауэрбанки, держать наготове роутер, питающийся от USB, и сохранить в телефоне номера экстренных служб. Мобильная связь в первые 8 часов после исчезновения света будет работать на аккумуляторах базовых станций, поэтому главная задача абонента - обеспечить заряд собственного телефона.

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