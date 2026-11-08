После завершения сезона грядки обязательно нужно подготовить к зиме. Ноябрь - последний шанс убрать остатки и обработать землю, пока она окончательно не промерзла.

Если летом томаты чернели прямо на кустах, а плоды покрывались бурыми пятнами, стоит обратить внимание на состояние почвы. Возбудитель фитофтороза успешно зимует на зараженных остатках растений и клубнях картофеля, поэтому после сезона участок обязательно готовят к зиме.

Ноябрь - последний шанс собрать все остатки и обработать землю, пока она окончательно не промерзла. Главное правило простое: универсального средства, которое полностью «выжжет» фитофтору из почвы, не существует. Лучший результат дает только комплексный подход - тщательная уборка, умеренная обработка и постоянная профилактика в новом сезоне.

Полная очистка грядок

Прежде всего тщательно соберите всю старую ботву помидоров и картофеля, опавшие больные плоды и остаточные клубни. Особое внимание уделите участкам, где растения болели сильнее всего. Ни в коем случае не бросайте зараженные остатки в обычную холодную компостную кучу - их лучше вывезти с участка или уничтожить безопасным способом.

Чем обработать землю в ноябре

Для осенней обработки традиционно используют биологические препараты на основе полезной бактерии Bacillus subtilis (сенная палочка), например «Фитоспорин-М», если это предусмотрено инструкцией для почвы. Раствор готовят на отстоянной воде без избытка хлора, добавляя препарат строго по инструкции производителя, и тщательно перемешивают. Им равномерно проливают грядки, где росли пораженные культуры.

Важно: биопрепараты работают эффективно только в достаточно теплой среде. Если температура почвы уже упала ниже +10 °C, польза от обработки будет минимальной - тогда ее лучше отложить на весну. Биообработка поддерживает микрофлору, но не дает стопроцентной гарантии уничтожения грибка.

Стоит ли лить медный купорос

Некоторые огородники привыкли осенью заливать грядки медным купоросом, однако злоупотреблять этим не стоит. Медь имеет свойство накапливаться в земле, угнетать полезные микроорганизмы и вредить плодородию. Используйте только специализированные и разрешенные для почвы средства и строго по инструкции.

Дополнительные меры перед зимой

После уборки растительных остатков слегка разрыхлите верхний слой земли, а для тяжелых почв добавьте зрелый компост. В следующем году не сажайте томаты после картофеля и наоборот - это правило севооборота. По возможности меняйте расположение грядок, выбирайте здоровую рассаду и устойчивые к болезням сорта.

Ранее Politeka сообщала, как город поддерживает жителей зимой.