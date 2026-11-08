Владельцы жилья, разрушенного в результате российской агрессии, могут получить компенсацию по государственной программе «єВідновлення»: за поврежденное жилье дают деньги на ремонт, а за полностью уничтоженное - жилищный сертификат или средства на строительство нового дома. Объясняем, какие суммы предусмотрены и как оформить выплату.

Компенсация за уничтоженное жилье для ВПЛ доступна в рамках государственной программы «єВідновлення», которая предусматривает выплаты владельцам недвижимости, поврежденной или уничтоженной в результате российской агрессии. Переселенцы также могут воспользоваться программой, если соответствуют установленным условиям.

Как сообщает издание «Бахмут IN.UA», право на компенсацию определяется не самим статусом ВПЛ, а соответствием требованиям «єВідновлення» - в частности относительно права собственности и характера повреждения недвижимости.

Сколько выплачивают на ремонт поврежденного жилья

Размер компенсации зависит от типа недвижимости и степени повреждений. Для ремонтов категории Б предусмотрены такие суммы:

для квартир - от 200 000 до 350 000 гривен;

для частных домов - от 200 000 до 500 000 гривен.

Конкретную сумму определяют по результатам оценки повреждений.

Как подать заявление через «Дію»

Чтобы оформить помощь, необходимо выполнить несколько шагов:

подать сообщение о поврежденном имуществе через приложение или портал «Дія», если этого еще не сделали;

проверить, внесена ли недвижимость в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество;

открыть специальный банковский счет для зачисления компенсации;

подать заявление на участие в программе через «Дію»;

при необходимости получить согласие совладельцев и предоставить дополнительные сведения;

дождаться решения комиссии о праве на компенсацию и ее размере.

Уведомление о решении комиссии должно поступить через «Дію» не позднее следующего рабочего дня после внесения сведений в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

Что дают за полностью уничтоженное жилье

Если недвижимость уничтожена и не подлежит восстановлению, владельцы могут получить компенсацию в других формах:

средства для строительства нового частного дома;

жилищный сертификат для приобретения другого жилья;

жилье в рамках соответствующих местных программ восстановления.

Размер такой компенсации рассчитывают в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №600 от 30 мая 2023 года. При определении суммы учитывают площадь уничтоженного жилья и расчетную стоимость одного квадратного метра. Для частных домов также имеет значение область расположения недвижимости, а для квартир - количество комнат и год постройки дома.

Как получить средства на строительство нового дома

Компенсацию на строительство нового жилья выплачивают двумя частями. Первые 50% перечисляют после принятия решения о компенсации и выполнения необходимых условий по документам и праву собственности. Вторые 50% выплачивают после того, как комиссия подтвердит промежуточный этап строительства.

Для зачисления средств используют специальный банковский счет. Его закрывают через 36 месяцев после зачисления первой части компенсации или через 12 месяцев после открытия, если деньги на счет так и не поступили.

Жилищный сертификат: сроки и ограничения

Переселенцы, получившие жилищный сертификат за уничтоженное имущество, должны учитывать несколько важных условий:

обратиться за финансированием сертификата нужно в течение пяти лет со дня его выдачи;

после подтверждения бронирования средств есть 30 календарных дней для оформления покупки жилья;

приобретенную по сертификату недвижимость нельзя продавать или дарить в течение пяти лет;

если выбранное жилье стоит больше суммы сертификата, разницу разрешено доплатить собственными средствами;

перед покупкой нового жилья необходимо прекратить право собственности на уничтоженный объект.

Что делать, если отказали в компенсации

Если переселенцу отказали в выплате или возникли проблемы с документами либо оформлением сертификата, можно обратиться в государственную систему бесплатной правовой помощи. Юристы помогут разобраться в причинах отказа, объяснят порядок обжалования решения и способы защиты прав.

Телефон горячей линии: 0 800 213 103. Звонки в пределах Украины бесплатные. Консультацию можно получить также онлайн или лично в ближайшем бюро бесплатной правовой помощи.

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