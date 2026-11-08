Арахісова паста давно стала звичним продуктом на українських кухнях, однак далеко не кожна баночка на полиці однаково корисна. Розповідаємо, за якими ознаками відрізнити якісну пасту, у чому її користь та шкода і якою має бути денна норма.

Контроль шкільного харчування в Україні за останній рік посилився, але вимогливість українців до продуктів на власній кухні теж зростає. Арахісова паста - один із найчастіших гостей у сніданках, проте не всі розуміють, як відрізнити справді якісний продукт від маркетингової обгортки.

Головна відмінність хорошої арахісової пасти - склад. У якісному продукті має бути лише один інгредієнт: подрібнений арахіс. Допустима невелика кількість солі. Якщо ж на етикетці вказано гідрогенізовані олії, пальмову олію, велику частку цукру чи сиропів - це вже десертний продукт, а не корисна паста.

Ще одна ознака - консистенція і розшарування. Натуральна паста, де немає стабілізаторів, з часом розшаровується: зверху утворюється шар олії, який достатньо перемішати. Якщо паста не розшаровується взагалі і має ідеально однорідну текстуру - найімовірніше, у ній є добавки, які її утримують.

Користь арахісової пасти

Арахісова паста - джерело рослинного білка. У 100 грамах продукту міститься близько 25-30 грамів білка, що робить пасту цінною для тих, хто стежить за раціоном або обмежує тваринні продукти. Крім того, у складі є корисні ненасичені жири, вітамін E, вітаміни групи B, магній і калій.

Завдяки високому вмісту клітковини та білка паста добре насичує, тож кількох ложок уранці може вистачити, щоб не відчувати голоду до обіду. Це робить її популярним вибором для сніданку як у чистому вигляді, так і з цільнозерновим хлібом чи вівсянкою.

Можлива шкода і кому варто бути обережним

Головний ризик арахісової пасти - її калорійність. У 100 грамах міститься приблизно 580-600 кілокалорій, тому безконтрольне споживання швидко призводить до надлишку енергії в раціоні. Арахіс також належить до сильних алергенів, тож людям з алергією на горіхи продукт протипоказаний.

Важливо звертати увагу й на афлатоксини - речовини, які можуть утворюватися в арахісі за неправильного зберігання. Саме тому варто обирати продукцію перевірених виробників і зберігати пасту в прохолодному місці, уникаючи вологи та прямого сонячного світла.

Яка денна норма

Оптимальна денна порція для дорослої людини - 1-2 столові ложки арахісової пасти. Це приблизно 16-32 грами продукту, що дає близько 90-190 кілокалорій. Такої кількості достатньо, щоб отримати користь від білка та корисних жирів без ризику перевантажити раціон.

Для спортсменів або людей із високою фізичною активністю порцію можна трохи збільшити, але навіть тоді не варто перевищувати 3 ложки на день без консультації з фахівцем. Надмір пасти в раціоні нівелює її користь і перетворює корисний продукт на джерело зайвих калорій.

Як вибрати пасту на полиці

Перед покупкою найпростіше почати зі складу на етикетці: в ідеалі там має бути лише арахіс, а іноді ще трішки солі. Якщо ж серед перших позицій значаться цукор або гідрогенізовані олії, таку баночку краще повернути на полицю. Розшарованої олії зверху боятися не варто - це радше ознака натурального продукту без стабілізаторів. Обирати пасту найзручніше в скляній тарі, де одразу видно консистенцію і той самий шар олії.

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