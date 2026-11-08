Оновити ґрунт у теплиці радять саме в листопаді - інакше наступного сезону рослини хворітимуть, а врожай буде мізерним. Розповідаємо, на яку глибину знімати старий шар землі і чим обробити теплицю.

У теплиці зазвичай не так багато різноманіття посадок: площа невелика, а перелік теплолюбних культур обмежений. Саме тому перед висадкою помідорів, огірків, перців і баклажанів ґрунт варто періодично оновлювати, і листопад для цього - слушний момент.

Навіщо міняти ґрунт у теплиці

Теоретично без заміни можна обійтися, якщо постійно вносити добрива, сіяти сидерати та якісно обробляти землю. Але на практиці на одному місці з року в рік ростуть одні й ті самі культури, тож ґрунт поступово виснажується. Наслідок передбачуваний: рослини починають хворіти, врожай падає, а на грядках з'являються шкідники.

Часто проблема пов'язана не з конкретною культурою, а зі станом самого ґрунту. Саме тому оновлення землі в теплиці не можна відкладати.

Скільки ґрунту викопувати і що робити далі

Ґрунт радять міняти раз на 2-3 роки. Якщо дозволяють умови, теплицю взагалі можна перенести на інше місце ділянки. Перед заміною землі теплицю потрібно помити та продезінфікувати. Робити це зручніше в теплу пору, коли повітря тримається на рівні 10-15 градусів тепла.

Старий ґрунт видаляють на глибину до 15 сантиметрів. Якщо рослини часто хворіли або теплиця заражена шкідниками, землю викопують глибше - до 30 сантиметрів. Такий ґрунт уже не годиться для грядок чи клумб, тож переносити його на інші ділянки не варто.

Порядок робіт у теплиці в листопаді

Помийте стінки й конструкції, проведіть дезінфекцію.

Зніміть верхній шар землі на глибину 15 см (або 30 см у разі хвороб і шкідників).

Розподіліть новий шар ґрунту рівномірно.

За потреби додайте компост.

Обробіть теплицю розчином Фітоспорину.

Послідовність важлива: спочатку очищення і дезінфекція, потім видалення старого ґрунту, і лише після цього - розміщення нового шару з додатковими заходами.