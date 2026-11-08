Цей тиждень обіцяє бути насиченим: астрологи проаналізували рух планет і склали прогноз, який допоможе зорієнтуватися, коли варто діяти рішуче, а коли – притримати емоції. Прогноз оприлюднило видання Horoscope.com, і в ньому є кілька днів, які стануть вирішальними для різних знаків. Найбільше уваги привернуть середина тижня, коли емоції та сімейні справи переплітаються, та вихідні, коли хтось отримає несподівану приємність, а хтось – випробування терпіння.

Овен

На початку тижня ви нарешті вибираєтеся з «хащів» останніх клопотів і бачите перспективу чіткіше. Спілкування – ваш головний інструмент цього тижня, хоча в середу розмова з родичами може бути непростою, а в четвер слова можуть плутатися і не влучати в ціль. Зате пʼятниця і субота принесуть справжній вибух емоцій і подій – ви наче вилетите з гармати, стільки всього станеться одразу. У неділю варто повернутися на землю і трохи перепочити від цього вируючого ритму, зосередившись на простих і спокійних справах.

Телець

Хай би хто квапив вас купувати, підписувати чи ухвалювати рішення – не піддавайтеся на початку тижня. Це час не для перегонів, а для того, щоб помітити дрібні радощі навколо: квіти, запахи, смаки. Середа і четвер так само сприяють приємним дрібницям, особливо повʼязаним із їжею. У пʼятницю та суботу доведеться побути миротворцем – можливо, знадобиться владнати суперечку між друзями чи колегами. Натомість неділя подарує романтичний настрій і знову – квіти та приємні дрібниці, які нагадають, що життя прекрасне у своїй простоті.

Близнюки

Навколо вас буде стільки людей з ідеями, що розгубитися зовсім нескладно – куди спрямувати енергію, який проєкт найважливіший? На початку тижня до цього додасться ще й флірт або романтичний інтерес. У середу й четвер фінансове питання стане стримувальним фактором для всіх ваших планів, але вже в пʼятницю та суботу зʼявляться перші рішення, як поєднати улюблену справу і стабільний дохід. Неділя – ідеальний день для побутових справ і дрібних доручень, які давно відкладали.

Рак

Несподіваний і трохи ризикований крок задасть тон усьому тижню – авторитети відходять на другий план, натомість вільного часу у вас буде обмаль, бо справ накопичиться багато. Експериментуючи з тим, як подати себе іншим, намагайтеся залишатися чесними – саме щирість стане найсміливішим вчинком. У середині тижня на перший план вийдуть емоції та нові починання, а в пʼятницю й суботу захочеться витратитися на щось тривале й значуще. У неділю, навпаки, варто думати по-дрібному і не розмахуватися.

Лев

Дружня компанія стане не просто розвагою, а місцем для реальних справ – командна робота може набувати різних форм. У понеділок чи вівторок спонтанний мозковий штурм за піцою подарує несподівано корисні ідеї. Середа й четвер хороші для роздумів – ваші думки варті уваги, тож знайдіть час для тиші. А ось пʼятниця й субота поставлять вас у центр уваги, хочете ви того чи ні – усі погляди будуть прикуті до вас. Питання «що далі?» переслідуватиме вас усю неділю.

Діва

Понеділок і вівторок – дні-гойдалки: усе може піти як чудово, так і зовсім не так, і багато залежить від вас самих. Будьте уважні у спілкуванні та не нехтуйте деталями. Середа й четвер також вимагають організаторських здібностей – ймовірно, доведеться планувати сімейний захід, тож дістаньте календар заздалегідь. Пʼятниця й субота змусять бути гнучкими, адже нічого не піде за планом. Але неділя стане по-справжньому гарним днем – досить просто зосередитися на чомусь приємному, і воно одразу «розквітне».

Терези

На початку тижня саме потрібна людина опиниться поруч у потрібний момент – розмова з нею затягнеться, здається, на кілька днів, і в ній буде багато планів на спільне майбутнє. У середу й четвер часу на нове (чи інших людей) майже не залишиться – доведеться довести до кінця старі справи. Але вже на вихідних увага знову звернеться назовні, до оточення, а неділя стане чудовим днем для спілкування: що більше ви слухатимете інших, то краще складеться день.

Скорпіон

Дрібний шрифт може підвести вас на початку тижня, якщо не бути уважним, а вівторок також вимагає точності в деталях – без скорочення шляху. У середу можна більше покладатися на інтуїцію – це ваша звична зона комфорту. Четвер подарує приємний збіг обставин, можливо, за вечерею в незнайомому закладі, тож варто відпустити контроль і довіритися моменту. А ось пʼятниця й субота не принесуть особливої радості – хтось буде «дихати в спину», тиснучи на вас. Зате неділя належить тільки вам.

Стрілець

На початку тижня вас приваблюють глобальні, філософські теми, але нічого не «чіпляє» по-справжньому – ви радше розсіяні, ніж нудьгуєте. У середу й четвер, коли зовнішні відволікання стихнуть і ви залишитеся наодинці зі своїми думками, схильність до роздумів знову підсилиться. Пʼятниця й субота принесуть цілком відчутні приємності – бонус, підвищення класу обслуговування в подорожі чи щось подібне. А неділя пройде в максимально спокійному, тихому режимі – і це саме те, що буде потрібно.

Козеріг

Ви не з тих, хто підводить, – якщо домовилися, то будете на місці. На жаль, понеділок і вівторок яскраво покажуть, що не всі навколо такі ж відповідальні, і, можливо, доведеться переглянути коло людей, на яких варто покладатися. У середу й четвер ви продовжите діяти прямо і по суті, хоча дещо сприйматимете надто особисто. Памʼятайте про це в пʼятницю чи суботу, коли хтось може здатися не тим, ким є насправді, – не поспішайте з висновками. Неділю краще присвятити дослідженням і підготовці.

Водолій

Коли ви наодинці з тією особливою людиною – іскри буквально летять навсібіч, а понеділок і вівторок подарують вдосталь часу побути разом. Середа поверне вас у звичний робочий ритм – роботу, навчання чи інші обовʼязки, а в четвер розворушити себе вдасться хіба що пробіжкою. Пʼятниця й субота принесуть у стосунки ще більше приємного – зокрема, інтелектуальний звʼязок, який додасть глибини й фізичній близькості. А ось неділя буде повністю діловою, без романтики.

Риби

У понеділок захочеться загорнутися в щось мʼяке і нікуди не рухатися – і це нормально. Вівторок теж не найкращий для конкретних справ, бо мозок налаштований на творчість, а не на продуктивність, тож дозвольте собі побути «марним» для оточення. Середа й четвер – чудовий час щось створювати, а якщо поруч є кохана людина – творіть разом, це може бути напрочуд романтично. Пʼятниця й субота покличуть до корисної фізичної активності, краще на самоті, наприклад пробіжки, а неділя пройде в аналітичному, зосередженому настрої.