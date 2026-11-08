Эта неделя обещает быть насыщенной: астрологи проанализировали движение планет и составили прогноз, который поможет сориентироваться, когда стоит действовать решительно, а когда – сдержать эмоции. Прогноз обнародовало издание Horoscope.com, и в нём есть несколько дней, которые станут решающими для разных знаков. Больше всего внимания привлекут середина недели, когда эмоции и семейные дела переплетаются, и выходные, когда кого-то ждёт неожиданная приятность, а кого-то – испытание терпения.

Овен

В начале недели вы наконец выбираетесь из «зарослей» последних хлопот и видите перспективу чётче. Общение – ваш главный инструмент этой недели, хотя в среду разговор с родственниками может быть непростым, а в четверг слова могут путаться и не попадать в цель. Зато пятница и суббота принесут настоящий взрыв эмоций и событий – вы будто вылетите из пушки, столько всего случится сразу. В воскресенье стоит вернуться на землю и немного передохнуть от этого бурлящего ритма, сосредоточившись на простых и спокойных делах.

Телец

Кто бы ни торопил вас покупать, подписывать или принимать решения – не поддавайтесь в начале недели. Это время не для гонки, а для того, чтобы заметить мелкие радости вокруг: цветы, запахи, вкусы. Среда и четверг так же располагают к приятным мелочам, особенно связанным с едой. В пятницу и субботу придётся побыть миротворцем – возможно, понадобится уладить спор между друзьями или коллегами. Зато воскресенье подарит романтическое настроение и снова – цветы и приятные мелочи, которые напомнят, что жизнь прекрасна в своей простоте.

Близнецы

Вокруг вас будет столько людей с идеями, что растеряться совсем несложно – куда направить энергию, какой проект важнее всего? В начале недели к этому добавится ещё и флирт или романтический интерес. В среду и четверг финансовый вопрос станет сдерживающим фактором для всех ваших планов, но уже в пятницу и субботу появятся первые решения, как совместить любимое дело и стабильный доход. Воскресенье – идеальный день для бытовых дел и мелких поручений, которые давно откладывали.

Рак

Неожиданный и немного рискованный шаг задаст тон всей неделе – авторитеты отходят на второй план, зато свободного времени у вас будет в обрез, ведь дел накопится немало. Экспериментируя с тем, как подать себя окружающим, старайтесь оставаться честными – именно искренность станет самым смелым поступком. В середине недели на первый план выйдут эмоции и новые начинания, а в пятницу и субботу захочется потратиться на что-то долговечное и значимое. В воскресенье, наоборот, стоит мыслить по-мелкому и не размахиваться.

Лев

Дружеская компания станет не просто развлечением, а местом для реальных дел – командная работа может принимать разные формы. В понедельник или вторник спонтанный мозговой штурм за пиццей подарит неожиданно полезные идеи. Среда и четверг хороши для размышлений – ваши мысли достойны внимания, так что найдите время для тишины. А вот пятница и суббота поставят вас в центр внимания, хотите вы того или нет – все взгляды будут прикованы к вам. Вопрос «что дальше?» будет преследовать вас всё воскресенье.

Дева

Понедельник и вторник – дни-качели: всё может пойти как прекрасно, так и совсем не так, и многое зависит от вас самих. Будьте внимательны в общении и не пренебрегайте деталями. Среда и четверг также требуют организаторских способностей – вероятно, придётся планировать семейное мероприятие, так что достаньте календарь заранее. Пятница и суббота заставят быть гибкими, ведь ничего не пойдёт по плану. Но воскресенье станет по-настоящему хорошим днём – достаточно просто сосредоточиться на чём-то приятном, и оно тут же «расцветёт».

Весы

В начале недели именно нужный человек окажется рядом в нужный момент – разговор с ним затянется, кажется, на несколько дней, и в нём будет много планов на совместное будущее. В среду и четверг времени на новое (или других людей) почти не останется – придётся довести до конца старые дела. Но уже на выходных внимание снова обратится наружу, к окружению, а воскресенье станет отличным днём для общения: чем больше вы будете слушать других, тем лучше сложится день.

Скорпион

Мелкий шрифт может подвести вас в начале недели, если не быть внимательным, а вторник тоже требует точности в деталях – без сокращения пути. В среду можно больше полагаться на интуицию – это ваша привычная зона комфорта. Четверг подарит приятное совпадение обстоятельств, возможно, за ужином в незнакомом заведении, так что стоит отпустить контроль и довериться моменту. А вот пятница и суббота не принесут особой радости – кто-то будет «дышать в спину», давя на вас. Зато воскресенье принадлежит только вам.

Стрелец

В начале недели вас привлекают глобальные, философские темы, но ничего по-настоящему не «цепляет» – вы скорее рассеяны, чем скучаете. В среду и четверг, когда внешние отвлечения утихнут и вы останетесь наедине со своими мыслями, склонность к размышлениям снова усилится. Пятница и суббота принесут вполне ощутимые приятности – бонус, повышение класса обслуживания в поездке или что-то подобное. А воскресенье пройдёт в максимально спокойном, тихом режиме – и это именно то, что будет нужно.

Козерог

Вы не из тех, кто подводит, – если договорились, то будете на месте. К сожалению, понедельник и вторник ярко покажут, что не все вокруг так же ответственны, и, возможно, придётся пересмотреть круг людей, на которых стоит полагаться. В среду и четверг вы продолжите действовать прямо и по существу, хотя кое-что будете воспринимать слишком лично. Помните об этом в пятницу или субботу, когда кто-то может показаться не тем, кем является на самом деле, – не спешите с выводами. Воскресенье лучше посвятить исследованиям и подготовке.

Водолей

Когда вы наедине с тем самым особенным человеком – искры буквально летят во все стороны, а понедельник и вторник подарят вдоволь времени побыть вместе. Среда вернёт вас в привычный рабочий ритм – работу, учёбу или другие обязанности, а в четверг расшевелить себя получится разве что пробежкой. Пятница и суббота принесут в отношения ещё больше приятного – в частности, интеллектуальную связь, которая добавит глубины и физической близости. А вот воскресенье будет полностью деловым, без романтики.

Рыбы

В понедельник захочется завернуться во что-то мягкое и никуда не двигаться – и это нормально. Вторник тоже не лучший день для конкретных дел, ведь мозг настроен на творчество, а не на продуктивность, так что позвольте себе побыть «бесполезным» для окружающих. Среда и четверг – отличное время что-то создавать, а если рядом есть любимый человек – творите вместе, это может быть удивительно романтично. Пятница и суббота позовут к полезной физической активности, лучше в одиночестве, например к пробежке, а воскресенье пройдёт в аналитическом, сосредоточенном настроении.