Міністерство освіти і науки оновило порядок реагування на булінг і насильство в закладах освіти. Такі випадки розглядатиме єдина комісія, пише Today.ua.

Зміни в школах в Україні стосуються всіх учасників освітнього процесу - Міністерство освіти і науки оновило порядок реагування на булінг і насильство в закладах освіти. Тепер такі випадки розглядатиме єдина комісія, яка оцінюватиме обставини інциденту й визначатиме потрібні заходи підтримки дитини.

Керівник закладу має розглянути повідомлення протягом доби з моменту його реєстрації. Якщо ж є ознаки насильства, він зобов'язаний невідкладно, не пізніше ніж за три години, повідомити поліцію та службу у справах дітей.

Що вважатимуть насильством

Новий механізм закріплено в затверджених МОН порядках реагування на булінг і застосування заходів виховного впливу. Оновлений порядок поширюється на учнів, працівників закладів та інших осіб, залучених до освітнього процесу.

Серед можливих ознак насильства названо економічний тиск, зокрема позбавлення майна або перешкоджання доступу до освіти. Йдеться також про образи, погрози, приниження, переслідування й залякування, небажану поведінку сексуального характеру та небажані фізичні дії - від штовхання до ударів.

Систематичним насильство вважатимуть, якщо воно сталося два або більше разів протягом 12 місяців. Відлік ведуть від реєстрації повідомлення про перший випадок або від самого випадку, навіть якщо про нього офіційно не повідомляли.

Важливо: встановлювати сам факт булінгу комісія не уповноважена - це може зробити лише суд.

Як враховуватимуть позицію дитини

Під час розгляду дитину мають вислухати з урахуванням її віку та рівня зрілості, а її позицію обов'язково зафіксувати. Поруч мають бути батьки або їхні представники, а також практичний психолог чи соціальний педагог. Без батьків вислухати дитину можна лише за їхньої письмової згоди.

Коли комісія ухвалить рішення, заклад має стежити за його виконанням. Якщо заходи не дають очікуваного результату, їх переглянуть і за потреби скоригують.

Як подаватимуть повідомлення про насильство

Кожен заклад має затвердити внутрішнє положення про запобігання та протидію насильству, призначити відповідального за прийом і реєстрацію повідомлень та вести облік усіх звернень.

Для повідомлень передбачено різні канали: електронна пошта, телефонні лінії, скриньки для письмових звернень. Звернутися можна буде й анонімно.

МОН планує найближчим часом надати методичні рекомендації для впровадження змін. Міністерство та ЮНЕСКО вже провели для працівників освіти серію роз'яснювальних вебінарів, записи яких доступні на YouTube.

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