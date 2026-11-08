В понедельник, 9 ноября, верующие чтят архангела Михаила - главного небесного заступника. Рассказываем, кого поздравить с именинами и каких запретов и примет придерживались наши предки в этот день.

Какой церковный праздник отмечают украинцы на этой неделе, вопрос, который интересует многих накануне Михайлова дня. В понедельник, 9 ноября, православные и грекокатолики чтят Собор архистратига Михаила и прочих бесплотных небесных сил - один из самых почитаемых праздников церковного календаря.

Архангел Михаил в народе считается главным небесным заступником и предводителем небесного воинства. Он олицетворяет победу света над тьмой, поэтому этот день издавна воспринимали как время, когда добро бескомпромиссно берет верх над злом.

Кого почитают в Михайлов день

Название праздника «Собор» означает, что в этот день Церковь вспоминает не только самого архангела Михаила, но и все бесплотные силы - архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила и Варахиила вместе со всеми ангелами. В Украине архангел Михаил издавна считался покровителем воинов, Киева и всего государства - его изображение помещено на гербе столицы.

Поскольку праздник посвящен победе света над тьмой, любые деструктивные поступки или негативные мысли в этот день люди воспринимали как особый грех. Логика предостережений проста: если архангел Михаил олицетворяет свет, то все, что связано с тьмой, противоречит самой сути праздника.

Что нельзя делать 9 ноября

Главные запреты Михайлова дня связаны с негативом в любой форме. Наши предки в этот день особенно избегали:

ссор, брани и сквернословия;

зависти и осуждения других людей;

сплетен и фальши в отношениях;

злобы, обид и мести;

отказа в помощи тому, кто ее просит.

Считалось, что человек, который в этот день держит в сердце зло или зависть, сам отдаляет от себя своего ангела-хранителя. Именно поэтому в Михайлов день старались быть искренними, кроткими и щедрыми - такое поведение, по народным представлениям, возвращало благосклонность небесного заступника.

Что можно делать в Михайлов день

Этот праздник не относится к посту, поэтому на столе могли быть разные блюда. Главным «действием» дня была не еда, а добрые дела: помочь ближнему, помириться с тем, с кем был в ссоре, отдать часть дохода бедным. В древности на Михаила завершались полевые работы и ярмарки, поэтому день воспринимали как итог хозяйственного года.

Именины в этот день празднуют те, кто носит имена Михаил, Михалина, Матвей, Кузьма и другие. Верующие также читали молитву архангелу Михаилу, прося защиты для родных и воинов.

Приметы Михайлова дня

Народные приметы 9 ноября в основном касались погоды и предстоящей зимы:

ясный и теплый Михайлов день - к долгой и холодной зиме;

иней на деревьях утром - к снежной зиме;

туман в этот день - к оттепелям в течение зимы;

мокрый снег на Михаила - весна будет дождливой.

Какой церковный праздник отмечают 8 ноября, мы рассказывали ранее - в тот день верующие чтили память великомученика Димитрия Солунского.

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