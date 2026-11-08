У понеділок, 9 листопада, віряни вшановують архангела Михаїла - головного небесного заступника. Розповідаємо, кого привітати з іменинами та яких заборон і прикмет дотримувалися наші предки цього дня.

Яке церковне свято відзначають українці цього тижня, питання, що цікавить багатьох напередодні Михайлового дня. У понеділок, 9 листопада, православні та греко-католики вшановують Собор архистратига Михаїла та інших безплотних небесних сил - одне з найшанованіших свят церковного календаря.

Архангел Михаїл у народі вважається головним небесним заступником і предводителем небесного війська. Він уособлює перемогу світла над темрявою, а тому цей день здавна сприймали як час, коли добро безкомпромісно бере гору над злом.

Кого вшановують у Михайлів день

Назва свята «Собор» означає, що цього дня Церква згадує не лише самого архангела Михаїла, а й усіх безплотних сил - архангелів Гавриїла, Рафаїла, Уриїла, Селафіїла, Єгудіїла та Варахіїла разом із усіма ангелами. В Україні архангел Михаїл здавна вважався покровителем воїнів, Києва та всієї держави - його зображення тримають на гербі столиці.

Оскільки свято присвячене перемозі світла над пітьмою, будь-які деструктивні вчинки чи негативні думки цього дня люди сприймали як особливий гріх. Логіка застережень проста: якщо архангел Михаїл уособлює світло, то все, що пов'язане з темрявою, суперечить самій суті свята.

Що не можна робити 9 листопада

Головні заборони Михайлового дня пов'язані з негативом у будь-якій формі. Наші предки цього дня особливо уникали:

сварок, лайки та лихослів'я;

заздрості й обмовляння інших людей;

пліток та фальші в стосунках;

злоби, образ і помсти;

відмови в допомозі тому, хто її просить.

Уважалося, що людина, яка цього дня тримає в серці зло чи заздрість, сама віддаляє від себе власного ангела-охоронця. Саме тому в Михайлів день намагалися бути щирими, лагідними та щедрими - така поведінка, за народними уявленнями, повертала прихильність небесного заступника.

Що можна робити в Михайлів день

Це свято не належить до посту, тож на столі могли бути різні страви. Головною «дією» дня була не їжа, а добрі вчинки: допомогти ближньому, помиритися з тим, із ким був у сварці, віддати частину прибутку бідним. У давнину на Михайла завершувалися польові роботи та ярмарки, тож день сприймали як підсумок господарського року.

Іменини цього дня святкують ті, хто носить імена Михайло, Михайлина, Матвій, Кузьма та інші. Віряни також читали молитву до архангела Михаїла, просячи захисту для рідних і воїнів.

Прикмети Михайлового дня

Народні прикмети 9 листопада переважно стосувалися погоди та прийдешньої зими:

ясний і теплий Михайлів день - до довгої та холодної зими;

іній на деревах зранку - до сніжної зими;

туман цього дня - до відлиги протягом зими;

мокрий сніг на Михайла - весна буде дощовою.

Яке церковне свято відзначають 8 листопада, ми розповідали раніше - того дня віряни вшановували пам'ять великомученика Димитрія Солунського.

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