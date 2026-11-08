Більшість наших банківських переказів захищено шифруванням RSA, яке вважалося надзвичайно стійким. Нове дослідження французьких учених показує: квантові комп'ютери можуть зламати цей захист набагато швидше, ніж прогнозували.

Банківські перекази та гроші на рахунках захищає шифрування RSA, яке донедавна вважали практично невразливим. Однак новий препринт французьких дослідників доводить: квантові комп'ютери здатні зламати цей захист за лічені дні, а не десятиліття, як вважали раніше.

Стандарт RSA-2048 ґрунтується на множенні величезних простих чисел, тому звичайні комп'ютери не можуть зламати його навіть за роки безперервних обчислень. Саме цей стандарт стоїть за більшістю щоденних операцій - від входу в соцмережі до переказів між рахунками в банках.

Дослідники з паризької компанії квантових обчислень Alice & Bob розрахували ресурси, потрібні для алгоритму Шора, який розкладає числа на множники і тим самим ламає ключ RSA. Вони використали так звані «котячі кубіти» - елементи, що завдяки власній стабільності істотно зменшують кількість ресурсів для обчислень.

За скільки часу зламують рахунок

За розрахунками вчених, системі з 22 593 «котячими» кубітами на розкладання ключа RSA-2048 знадобиться лише 3,14 дня. А якщо об'єднати десять таких машин, процес скоротиться до 1,25 години.

Аналогічним чином можна обійти й захист біткоїна, хоча для такої атаки доведеться вкластися в жорсткі часові межі транзакції. Головна перешкода наразі в тому, що жодна лабораторія не має обладнання такого масштабу - найбільші експериментальні масиви містять значно менше кубітів.

Попри це, фахівці попереджають: уже в наступному десятилітті стандарт RSA-2048 може остаточно застаріти через розвиток технологій виправлення помилок і апаратного забезпечення.

Що робити клієнтам банків уже зараз

Хоча реальної машини, здатної зламати ваш рахунок, сьогодні не існує, до майбутніх змін варто готуватися наперед. Експерти з кібербезпеки радять кілька простих кроків, які знижують ризики вже сьогодні.

Увімкніть двофакторну автентифікацію в банківському застосунку та пошті - навіть якщо пароль зламають, без другого підтвердження гроші не зникнуть.

Встановіть складні та унікальні паролі для кожного сервісу, а не один на всі рахунки.

Регулярно перевіряйте історію операцій у банку і підключайте SMS- чи push-сповіщення про кожен переказ.

Не переходьте за підозрілими посиланнями та не повідомляйте нікому дані картки, навіть якщо дзвонять «з банку».

Окремо варто стежити за тим, щоб ваш банк почав перехід на постквантові алгоритми шифрування, адже саме вони мають замінити застарілий RSA найближчими роками.

Як повідомляє техно-видання NV з посиланням на препринт Alice & Bob, найбільші масиви кубітів у лабораторіях поки що не дотягують навіть до частки потрібних 22 593 елементів, тож час для підготовки ще є, але він обмежений.

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