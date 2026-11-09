Заяви приймають від родин пільгових категорій, подати документи можна до 20 грудня.

Грошова допомога для ВПО у Луганській області напередодні Дня святого Миколая стала доступнішою для родин із дітьми - Сіверськодонецька міська військова адміністрація приймає заяви на одноразову виплату.

Право на підтримку мають діти, зареєстроване місце проживання яких розташоване на території Сіверськодонецької громади. Важлива умова - родина має переїхати з тимчасово окупованої території на підконтрольну Україні. Ті, хто виїхав до Росії, на виплату не претендують.

Хто може отримати допомогу

Одноразову матеріальну допомогу до свята передбачили для дітей, які виховуються в родинах пільгових категорій:

дітей загиблих захисників України;

дітей військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин під час воєнного стану;

дітей осіб з інвалідністю внаслідок війни;

дітей з інвалідністю;

дітей із багатодітних сімей;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

дітей співробітників підприємств, установ та організацій громади, а також міжнародних благодійних і гуманітарних місій, які загинули або померли під час виконання службових обов'язків у період воєнного стану.

Як подати заявку на виплату

Документи можна подати до 20 грудня включно. Для цього потрібно надіслати заяву та необхідні документи на електронну адресу Сіверськодонецького ЦНАПу: cnapkor@sed-rada.gov.ua.

Повний перелік документів і порядок призначення допомоги оприлюднені в офіційному положенні Сіверськодонецької МВА. Перед надсиланням заяви варто уточнити, які саме документи потрібні для вашої категорії.

За консультаціями щодо оформлення можна звернутися за телефонами: 093 834 36 84 та 097 847 14 13.

Як повідомляє Сіверськодонецька міська військова адміністрація, виплату планують приурочити до Дня святого Миколая, тож родинам радять не зволікати з заявами.

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