Грошова допомога для ВПО у Луганській області напередодні Дня святого Миколая стала доступнішою для родин із дітьми - Сіверськодонецька міська військова адміністрація приймає заяви на одноразову виплату.
Право на підтримку мають діти, зареєстроване місце проживання яких розташоване на території Сіверськодонецької громади. Важлива умова - родина має переїхати з тимчасово окупованої території на підконтрольну Україні. Ті, хто виїхав до Росії, на виплату не претендують.
Хто може отримати допомогу
Одноразову матеріальну допомогу до свята передбачили для дітей, які виховуються в родинах пільгових категорій:
- дітей загиблих захисників України;
- дітей військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин під час воєнного стану;
- дітей осіб з інвалідністю внаслідок війни;
- дітей з інвалідністю;
- дітей із багатодітних сімей;
- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- дітей співробітників підприємств, установ та організацій громади, а також міжнародних благодійних і гуманітарних місій, які загинули або померли під час виконання службових обов'язків у період воєнного стану.
Як подати заявку на виплату
Документи можна подати до 20 грудня включно. Для цього потрібно надіслати заяву та необхідні документи на електронну адресу Сіверськодонецького ЦНАПу: cnapkor@sed-rada.gov.ua.
Повний перелік документів і порядок призначення допомоги оприлюднені в офіційному положенні Сіверськодонецької МВА. Перед надсиланням заяви варто уточнити, які саме документи потрібні для вашої категорії.
За консультаціями щодо оформлення можна звернутися за телефонами: 093 834 36 84 та 097 847 14 13.
Як повідомляє Сіверськодонецька міська військова адміністрація, виплату планують приурочити до Дня святого Миколая, тож родинам радять не зволікати з заявами.
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