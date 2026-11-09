Заявления принимают от семей льготных категорий, подать документы можно до 20 декабря.

Денежная помощь для ВПЛ в Луганской области накануне Дня святого Николая стала доступнее для семей с детьми - Северодонецкая городская военная администрация принимает заявления на разовую выплату.

Право на поддержку имеют дети, зарегистрированное место жительства которых расположено на территории Северодонецкой громады. Важное условие - семья должна переехать с временно оккупированной территории на подконтрольную Украине. Те, кто выехал в Россию, на выплату не претендуют.

Кто может получить помощь

Разовую материальную помощь к празднику предусмотрели для детей из семей льготных категорий:

детей погибших защитников Украины;

детей военнослужащих, пропавших без вести при особых обстоятельствах во время военного положения;

детей лиц с инвалидностью вследствие войны;

детей с инвалидностью;

детей из многодетных семей;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

детей сотрудников предприятий, учреждений и организаций громады, а также международных благотворительных и гуманитарных миссий, погибших или умерших при исполнении служебных обязанностей в период военного положения.

Как подать заявку на выплату

Документы можно подать до 20 декабря включительно. Для этого нужно отправить заявление и необходимые документы на электронный адрес Северодонецкого ЦНАП: cnapkor@sed-rada.gov.ua.

Полный перечень документов и порядок назначения помощи опубликованы в официальном положении Северодонецкой МВА. Перед отправкой заявления стоит уточнить, какие именно документы нужны для вашей категории.

За консультациями по оформлению можно обратиться по телефонам: 093 834 36 84 и 097 847 14 13.

Как сообщает Северодонецкая городская военная администрация, выплату планируют приурочить ко Дню святого Николая, поэтому семьям советуют не затягивать с заявлениями.

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