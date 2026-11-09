Денежная помощь для ВПЛ в Луганской области накануне Дня святого Николая стала доступнее для семей с детьми - Северодонецкая городская военная администрация принимает заявления на разовую выплату.
Право на поддержку имеют дети, зарегистрированное место жительства которых расположено на территории Северодонецкой громады. Важное условие - семья должна переехать с временно оккупированной территории на подконтрольную Украине. Те, кто выехал в Россию, на выплату не претендуют.
Кто может получить помощь
Разовую материальную помощь к празднику предусмотрели для детей из семей льготных категорий:
- детей погибших защитников Украины;
- детей военнослужащих, пропавших без вести при особых обстоятельствах во время военного положения;
- детей лиц с инвалидностью вследствие войны;
- детей с инвалидностью;
- детей из многодетных семей;
- детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;
- детей сотрудников предприятий, учреждений и организаций громады, а также международных благотворительных и гуманитарных миссий, погибших или умерших при исполнении служебных обязанностей в период военного положения.
Как подать заявку на выплату
Документы можно подать до 20 декабря включительно. Для этого нужно отправить заявление и необходимые документы на электронный адрес Северодонецкого ЦНАП: cnapkor@sed-rada.gov.ua.
Полный перечень документов и порядок назначения помощи опубликованы в официальном положении Северодонецкой МВА. Перед отправкой заявления стоит уточнить, какие именно документы нужны для вашей категории.
За консультациями по оформлению можно обратиться по телефонам: 093 834 36 84 и 097 847 14 13.
Как сообщает Северодонецкая городская военная администрация, выплату планируют приурочить ко Дню святого Николая, поэтому семьям советуют не затягивать с заявлениями.
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