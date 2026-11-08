Житомирский окружной административный суд восстановил на воинском учете офицера запаса с биполярным расстройством, которого ТЦК ранее признал непригодным. Рассказываем, как мужчине обжаловать такое решение и что для этого нужно.

Воинский учет в Украине остается сферой, где суды нередко исправляют решения ТЦК. Свежий пример - Житомирский окружной административный суд восстановил на воинском учете офицера запаса с биполярным расстройством, которого территориальный центр комплектования и социальной поддержки ранее признал непригодным к службе.

Суд рассмотрел иск офицера запаса к ТЦК. Мужчину в свое время сняли с учета из-за состояния здоровья, однако суд пришел к выводу, что решение центра комплектования о непригодности было принято неправомерно, и обязал восстановить военнообязанного на учете. Такой случай не единичный - практика обжалования решений ТЦК в судах накопилась, и мужчины все чаще выигрывают дела, когда решение принято с нарушением процедуры.

Почему решение ТЦК о непригодности могут отменить

Самые распространенные основания для отмены решения о непригодности - это нарушение порядка прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), неполное обследование состояния здоровья или неучет заключений врачей. Если заключение ВВК не подтверждено надлежащими медицинскими документами или принято без полного обследования, суд может признать его незаконным.

Отдельно суды обращают внимание на то, учел ли ТЦК все медицинские справки и диагнозы. В деле офицера запаса с биполярным расстройством именно оценка состояния здоровья и стала ключевым вопросом, который суд пересмотрел в пользу военнообязанного.

Как обжаловать решение ТЦК о непригодности

Обжаловать решение ТЦК и заключение ВВК можно в административном суде по месту пребывания истца или по месту пребывания ТЦК. Срок обращения в суд - шесть месяцев со дня, когда мужчина узнал о нарушении своего права. На практике юристы советуют не затягивать и подавать иск как можно скорее после получения на руки решения о непригодности.

Какие документы нужны для иска

Для иска в суд понадобятся: копия обжалуемого решения ТЦК или заключения ВВК, медицинские документы, подтверждающие действительное состояние здоровья, а также исковое заявление, в котором нужно четко указать, какое именно решение обжалуется и какие нормы нарушены. Иск подается бесплатно - судебный сбор по таким делам не взимается.

После решения суда в пользу военнообязанного ТЦК обязан исполнить постановление - восстановить мужчину на воинском учете или назначить повторный медосмотр. В деле из Житомирщины суд прямо обязал восстановить офицера на учете, что и стало итогом спора.

Что делать, если отказ уже оформили

Если ТЦК признал мужчину непригодным, но он с этим не согласен, первый шаг - получить официальное решение или выписку из него на руки. Далее стоит собрать собственные медицинские заключения от профильных врачей и обратиться в административный суд. Как показывает практика, даже решение, которое кажется окончательным, можно пересмотреть, если процедура была нарушена.

Ранее Politeka сообщала, когда ТЦК не может отменить отсрочку без аргументов.

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