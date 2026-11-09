Штраф за порушення правил користування ременями безпеки в Україні становить 510 гривень. При цьому оштрафувати можуть не лише за власний непристебнутий ремінь.

Штрафи в Україні можуть бути чималими, тож водіям варто тримати в голові актуальні суми. За порушення правил користування ременями безпеки передбачено адміністративний штраф у розмірі 510 гривень, і оштрафувати можуть не лише за власний непристебнутий ремінь. Про це нагадує «Судово-юридична газета».

Важливо, що покарати можуть і за пасажира. Відповідальність за ремені безпеки пасажирів покладається саме на водія, тому якщо хтось на задньому сидінні їде непристебнутим, штраф у 510 гривень ризикує отримати той, хто за кермом.

За що саме штрафують

Санкція за це порушення закріплена у частині 5 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тією самою нормою карають водіїв мотоциклів, які рухаються без мотошолома, тому й сума ідентична - 510 гривень.

Пристебнутися мають усі, хто перебуває в автомобілі на будь-якому сидінні, обладнаному ременем безпеки, зокрема й на задньому ряду. Виняток зроблено лише для деяких категорій, зокрема водіїв-інвалідів, яким це заборонено за медичними показаннями, та інструкторів під час навчання керуванню.

Окремо варто пам'ятати про дітей. Перевозити тих, чий зріст менший за 145 сантиметрів, дозволено лише у дитячому утримувальному засобі, який відповідає вазі та зросту дитини. Недотримання цієї вимоги також є порушенням правил дорожнього руху.

Що робити, якщо виписали штраф

Як оскаржити постанову

Постанову про накладення штрафу можна оскаржити протягом 10 днів з моменту її винесення. Для цього скаргу подають або до вищого органу, або безпосередньо до суду за місцем розгляду справи.

У які строки сплатити

Якщо оскаржувати постанову не плануєте, сплатити штраф треба протягом 15 днів з дня вручення постанови. Інакше вона передається для примусового стягнення, і тоді доведеться платити вже у подвійному розмірі - 1020 гривень.

Як не отримати штраф

Найпростіше - пристебнутися ще до початку руху і переконатися, що всі пасажири, зокрема й на задньому сидінні, теж зафіксували ремені безпеки. Це займає кілька секунд, але економить і гроші, і час на оскарження.

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