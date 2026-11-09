Водіям, які отримали штраф за неправильне паркування, дали можливість законно сплатити лише 50% від суми. Але знижка діє лише протягом 10 днів з моменту винесення постанови.

Адміністративні штрафи в Україні можна сплатити зі значною знижкою - водіям дали можливість законно сплатити лише половину штрафу за неправильне паркування. Головне - встигнути зробити це протягом 10 днів з моменту винесення постанови.

Про таку можливість нагадали профільні видання, посилаючись на норми Кодексу України про адміністративні правопорушення. Знижка 50% діє для штрафів за порушення правил зупинки, стоянки та паркування, які фіксують інспектори з паркування або патрульна поліція.

Базовий штраф за неправильну зупинку чи стоянку становить 340 грн, а за паркування, що створює перешкоду для руху або загрозу безпеці інших учасників, - 680 грн. Зі знижкою 50% суми зменшуються вдвічі: до 170 грн і 340 грн відповідно.

Відлік 10 днів починається від дня винесення постанови про накладення адміністративного стягнення. Якщо водій не встигає сплатити у цей строк, доведеться віддати повну суму - знижка автоматично згорає.

Як сплатити штраф зі знижкою 50%

Сплатити половину штрафу можна через зручні онлайн-сервіси:

у застосунку «Дія» - у розділі послуг для водіїв;

через мобільні застосунки банків, зокрема Приват24 або Monobank;

у терміналах самообслуговування та касах банків.

Для оплати достатньо номера постанови або серії та номера штрафу, зазначених у документі. Гроші мають надійти на рахунок протягом 10 днів, тому краще не відкладати платіж на останній день.

Якщо водій не згоден зі штрафом, він має право оскаржити постанову протягом 10 днів з моменту її отримання. У такому разі сплата на час розгляду скарги призупиняється, але й знижка за швидку сплату в цей період не застосовується.

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