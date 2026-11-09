Работник в Украине имеет полное право получать зарплату на карту любого банка, а не только того, с которым сотрудничает работодатель. Рассказываем, как оформить переход и может ли компания отказать.

Правила пользования банковской картой в Украине дают работнику право свободно выбирать счет для зарплаты - и это закреплено законом, а не зависит от воли бухгалтера или руководителя. Люди часто не знают, что могут получать деньги на собственную карту любого банка, даже если у предприятия заключен договор с другим финучреждением.

В ПриватБанке объяснили: чтобы зарплата поступала на личную карту, вовсе не обязательно подключать компанию к корпоративному зарплатному проекту. Достаточно открыть счет, подготовить IBAN и подать письменное заявление в бухгалтерию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ПриватБанк.

Как перевести зарплату на свою карту

Процедура проста и состоит из пяти шагов, которые не требуют никаких разрешений от работодателя. Первый шаг - открыть карту выбранного банка: если вы уже являетесь клиентом, можно воспользоваться имеющейся личной картой, подходящей для зачисления средств.

Второй шаг - получить реквизиты. В приложении Приват24 нужно найти реквизиты счета и скопировать IBAN - именно этот международный номер счета передается в бухгалтерию.

Третий шаг - заполнить заявление, указав личные данные, РНОКПП (идентификационный код), название банка, номер счета, IBAN, назначение платежа и код МФО.

Четвертый шаг - передать документ бухгалтеру, чтобы ответственные сотрудники изменили реквизиты для начисления зарплаты. Пятый шаг - дождаться, пока платежные данные обновятся, и работодатель сможет перечислять зарплату на новый счет.

На сайте ПриватБанка можно скачать готовый шаблон заявления на перевод зарплаты на личную карту - это избавляет от необходимости составлять документ самостоятельно.

Может ли работодатель отказать

Выбор банка для получения зарплаты принадлежит именно работнику. Это предусмотрено статьей 25 Закона Украины «Об оплате труда», которая запрещает ограничивать человека в свободном распоряжении заработанными средствами.

Кроме того, статья 24 этого закона определяет, что с личного письменного согласия работника зарплату можно перечислять через выбранный им банк или небанковского поставщика платежных услуг. То есть наличие корпоративной зарплатной программы не отменяет права человека самостоятельно выбирать счет.

Если руководство отказывается принимать заявление или настаивает на использовании другого банка, работник может обратиться в территориальное управление Государственной службы Украины по вопросам труда.

Что проверить перед сменой счета

Перед подачей заявления стоит внимательно проверить правильность IBAN и других реквизитов. Ошибка в банковских данных может привести к задержке зачисления средств или необходимости подавать документы повторно.

Также желательно подавать заявление заранее, до формирования очередной зарплатной ведомости - так бухгалтерия успеет обработать новые реквизиты до ближайшей даты выплаты.

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