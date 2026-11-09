Допомога для ветеранів в Україні тепер доступна ще й через персональних супровідників - у громадах по всій країні працюють майже 3000 фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Вони допомагають захисникам і їхнім родинам не загубитися серед бюрократії та отримати все, що належить за законом.
Головне завдання таких фахівців - супроводжувати людину від запиту до результату. Йдеться не про разову консультацію, а про повноцінну підтримку на кожному етапі: від першого звернення до отримання виплати, послуги чи документа.
З якими питаннями допоможе фахівець
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінветеранів, супровідники допомагають ветеранам і демобілізованим військовим:
- оформити статуси та необхідні документи;
- отримати соціальні виплати;
- зорієнтуватися в медичних послугах і реабілітації;
- знайти можливості працевлаштування, освіти та житлові програми;
- дізнатися про гранти й інші програми підтримки.
Крім того, фахівці можуть надати базову психологічну підтримку та розповісти про ветеранські простори й спільноти, де можна поспілкуватися зі своїми та отримати взаємодопомогу.
Як знайти фахівця через «Дію»
Найшвидший спосіб - застосунок «Дія». У розділі «Ветеран PRO» зібрані контакти супровідників з усієї країни. Щоб знайти свого спеціаліста, потрібно:
- Відкрити застосунок «Дія».
- Перейти до розділу «Сервіси» та обрати «Ветеран PRO».
- Натиснути «Пошук фахівця».
- Вказати область і громаду або прізвище, ім'я та по батькові спеціаліста.
- Переглянути контакти й інформацію про установу, де він працює.
Після консультації у застосунку можна залишити відгук про роботу фахівця - для цього є функція «Поділитися враженнями». Така оцінка допомагає іншим ветеранам обирати перевірених супровідників.
Де шукати допомогу офлайн
Якщо скористатися застосунком немає можливості, варто звернутися до структурного підрозділу з питань ветеранської політики у своїй громаді. Там допоможуть знайти фахівця із супроводу та підкажуть, куди звернутися залежно від конкретного запиту.
Проєкт «Ветеран PRO» у «Дії» реалізують Мінветеранів спільно з Мінцифрою та командою «Дії» за підтримки Програми розвитку ООН в Україні й фінансування Швеції. Тож послуга для ветеранів і їхніх родин є безкоштовною.
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