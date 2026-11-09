У громадах по всій Україні працюють майже 3000 фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих. Вони безкоштовно допомагають захисникам і їхнім родинам оформити документи, отримати виплати та знайти потрібні послуги - пояснюємо, як знайти такого спеціаліста через «Дію» чи офлайн.

Допомога для ветеранів в Україні тепер доступна ще й через персональних супровідників - у громадах по всій країні працюють майже 3000 фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Вони допомагають захисникам і їхнім родинам не загубитися серед бюрократії та отримати все, що належить за законом.

Головне завдання таких фахівців - супроводжувати людину від запиту до результату. Йдеться не про разову консультацію, а про повноцінну підтримку на кожному етапі: від першого звернення до отримання виплати, послуги чи документа.

З якими питаннями допоможе фахівець

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінветеранів, супровідники допомагають ветеранам і демобілізованим військовим:

оформити статуси та необхідні документи;

отримати соціальні виплати;

зорієнтуватися в медичних послугах і реабілітації;

знайти можливості працевлаштування, освіти та житлові програми;

дізнатися про гранти й інші програми підтримки.

Крім того, фахівці можуть надати базову психологічну підтримку та розповісти про ветеранські простори й спільноти, де можна поспілкуватися зі своїми та отримати взаємодопомогу.

Як знайти фахівця через «Дію»

Найшвидший спосіб - застосунок «Дія». У розділі «Ветеран PRO» зібрані контакти супровідників з усієї країни. Щоб знайти свого спеціаліста, потрібно:

Відкрити застосунок «Дія». Перейти до розділу «Сервіси» та обрати «Ветеран PRO». Натиснути «Пошук фахівця». Вказати область і громаду або прізвище, ім'я та по батькові спеціаліста. Переглянути контакти й інформацію про установу, де він працює.

Після консультації у застосунку можна залишити відгук про роботу фахівця - для цього є функція «Поділитися враженнями». Така оцінка допомагає іншим ветеранам обирати перевірених супровідників.

Де шукати допомогу офлайн

Якщо скористатися застосунком немає можливості, варто звернутися до структурного підрозділу з питань ветеранської політики у своїй громаді. Там допоможуть знайти фахівця із супроводу та підкажуть, куди звернутися залежно від конкретного запиту.

Проєкт «Ветеран PRO» у «Дії» реалізують Мінветеранів спільно з Мінцифрою та командою «Дії» за підтримки Програми розвитку ООН в Україні й фінансування Швеції. Тож послуга для ветеранів і їхніх родин є безкоштовною.

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