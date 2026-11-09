Допомога для ветеранів в Україні тепер доступна ще й через персональних супровідників - у громадах по всій країні працюють майже 3000 фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Вони допомагають захисникам і їхнім родинам не загубитися серед бюрократії та отримати все, що належить за законом.

Головне завдання таких фахівців - супроводжувати людину від запиту до результату. Йдеться не про разову консультацію, а про повноцінну підтримку на кожному етапі: від першого звернення до отримання виплати, послуги чи документа.

З якими питаннями допоможе фахівець

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінветеранів, супровідники допомагають ветеранам і демобілізованим військовим:

  • оформити статуси та необхідні документи;
  • отримати соціальні виплати;
  • зорієнтуватися в медичних послугах і реабілітації;
  • знайти можливості працевлаштування, освіти та житлові програми;
  • дізнатися про гранти й інші програми підтримки.

Крім того, фахівці можуть надати базову психологічну підтримку та розповісти про ветеранські простори й спільноти, де можна поспілкуватися зі своїми та отримати взаємодопомогу.

Як знайти фахівця через «Дію»

Найшвидший спосіб - застосунок «Дія». У розділі «Ветеран PRO» зібрані контакти супровідників з усієї країни. Щоб знайти свого спеціаліста, потрібно:

  1. Відкрити застосунок «Дія».
  2. Перейти до розділу «Сервіси» та обрати «Ветеран PRO».
  3. Натиснути «Пошук фахівця».
  4. Вказати область і громаду або прізвище, ім'я та по батькові спеціаліста.
  5. Переглянути контакти й інформацію про установу, де він працює.

Після консультації у застосунку можна залишити відгук про роботу фахівця - для цього є функція «Поділитися враженнями». Така оцінка допомагає іншим ветеранам обирати перевірених супровідників.

Фахівці із супроводу ветеранів на Житомирщині

Де шукати допомогу офлайн

Якщо скористатися застосунком немає можливості, варто звернутися до структурного підрозділу з питань ветеранської політики у своїй громаді. Там допоможуть знайти фахівця із супроводу та підкажуть, куди звернутися залежно від конкретного запиту.

Проєкт «Ветеран PRO» у «Дії» реалізують Мінветеранів спільно з Мінцифрою та командою «Дії» за підтримки Програми розвитку ООН в Україні й фінансування Швеції. Тож послуга для ветеранів і їхніх родин є безкоштовною.

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