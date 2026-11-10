З 1 січня 2027 року в Україні підвищаться вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію. Частина українців ризикує не оформити виплати вчасно, тому варто заздалегідь перевірити свої роки роботи.

Пенсії в Україні та умови їх оформлення знову змінюються: з 1 січня 2027 року зростуть вимоги до страхового стажу, і частина людей може втратити можливість вчасно отримати виплати. Йдеться не про новий закон, а про черговий крок поетапного підвищення норм, яке схвалили ще у 2017 році.

Механізм підвищення стажу прописаний у статті 26 закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Він діє поступово, і наступний рубіж припаде саме на 2027 рік, а останній етап запланований на 2028-й.

Які пороги стажу діятимуть з нового року

Для виходу на пенсію у 60 років вимогу підвищать із нинішніх 33 до 34 років стажу. Тим, хто планує оформити виплати у 63 роки, доведеться підтвердити вже 24 роки замість 23. Остаточні норми набудуть чинності 2028 року: для 60-річних це буде 35 років стажу, для 63-річних - 25 років.

В Україні діє система з трьома варіантами виходу на пенсію - у 60, 63 або 65 років. Той, хто не набере потрібного стажу навіть для 63 років, зможе оформити виплати лише у 65.

Теоретично накопичити необхідний стаж до 60-ліття реально: якщо почати працювати у 22 роки і трудитися майже безперервно, можна набрати навіть 38 років при необхідних 35. Однак на практиці заважають два чинники - високий рівень тіньової зайнятості, коли робота не фіксується, а також вимушені перерви через пандемію коронавірусу та повномасштабну війну.

Що робити тим, кому не вистачає стажу

Для людей із недостатнім стажем закон передбачає кілька механізмів. Зокрема, до страхового стажу зараховують періоди догляду за дитиною до трьох років - цей бонус здатний наблизити людину до потрібної норми на тлі щорічного зростання вимог.

Також можна докупити недостатні роки шляхом добровільних внесків через Пенсійний фонд або портал «Дія». Якщо ж стажу не вистачає навіть для мінімальної пенсії у 65 років, держава призначає не пенсію за віком, а державну соціальну допомогу, розмір якої визначають індивідуально залежно від доходів і майнового становища заявника.

Тож тим, хто планує вийти на пенсію у найближчі роки, варто вже зараз перевірити накопичений стаж в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду або в «Дії» та за потреби подбати про докупівлю років, яких бракує.

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