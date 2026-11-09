Передача власної банківської картки чи рахунку стороннім особам за гроші може обернутися кримінальною справою. За участь у дроп-схемах в Україні передбачено суворі штрафи та позбавлення волі на строк до шести років.

Шахрайство з картками та рахунками в Україні дедалі частіше обертається не лише втратою грошей, а й кримінальною відповідальністю. Здати власну банківську картку за винагороду означає свідомо стати учасником дроп-схеми - і ризикувати реальним тюремним строком до шести років.

Що таке дроп-схеми

Дроп-схема - це передача банківської картки, реквізитів рахунку або доступу до онлайн-банкінгу третім особам за гроші. Зазвичай за «оренду» картки пропонують невелику винагороду, проте наслідки для власника можуть виявитися значно дорожчими за такий «заробіток».

Насправді така картка стає інструментом для виведення коштів, здобутих злочинним шляхом. Через чужий рахунок шахраї прогоняють гроші від фішингу, крадіжок та інших афер, щоб заплутати сліди. Людина, яка здала картку, у цій справі виступає «дропом» - співучасником схеми, навіть якщо сама вона нікого не ошукувала.

Яке покарання передбачено

За передачу платіжних засобів злочинцям законодавство передбачає суворі штрафи, а в більш серйозних випадках - позбавлення волі на строк до шести років. Покарання загрожує насамперед власникам карток, які погодилися передати їх за винагороду.

Як повідомляє видання «Експерт», сам факт передачі платіжного інструменту чужій особі є порушенням і підставою для перевірки правоохоронцями, а банки в таких випадках блокують картку.

Що робити, щоб не стати дропом

Ніколи не передавайте картку, ПІН-код, логін і пароль від онлайн-банкінгу стороннім особам.

Не погоджуйтеся «здати картку в оренду» за винагороду - легальних причин для такої послуги не існує.

Пропозиція «легкого заробітку» за відкриття рахунку чи передачу картки - майже напевно дроп-схема.

Помітили, що вашою карткою користується хтось сторонній, - одразу заблокуйте її через банк і зверніться до кіберполіції.

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