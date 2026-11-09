Мобільний оператор «Київстар» оновив ціни на тарифи «Все разом» і «Дитячий»: у середньому абоненти платитимуть на 100 гривень більше.

Тарифи мобільних операторів дорожчають знову - «Київстар» оновив ціни на конвергентні пакети «Все разом» і «Дитячий»: у середньому абоненти платитимуть на 100 гривень більше.

Про це повідомляється на сайті Київстар.

Попередню лінійку тарифів оператор перевів в архів. Наповнення пакетів при цьому майже не змінилося: обсяг хвилин, мобільного трафіку і швидкість фіксованого інтернету лишилися на попередньому рівні. Тобто платити доведеться більше, а обсяг послуг за ту саму суму залишається колишнім.

Подорожчання зачепило одразу всі формати підключення: нових абонентів, які щойно оформлюють номер, контрактних користувачів чинної лінійки, а також тих, хто переносить свій номер до «Київстару» через MNP на спеціальних умовах. Ключове - синхронне зростання ціни приблизно на однакову суму в усіх напрямах.

Чому мобільний зв'язок дорожчає

Оператори вже кілька місяців переглядають тарифи, пояснюючи це зростанням витрат на обслуговування мереж. Раніше «Київстар» пов'язував підвищення цін із наслідками атак на дата-центри, подорожчанням пального, обладнання і логістики на тлі війни.

Найдорожчі пакети трьох найбільших операторів країни вже раніше сягнули позначки 550 гривень за чотири тижні. З 8 жовтня «Київстар» підвищував тарифи для частини абонентів і тоді пропонував клієнтам кілька варіантів - від зміни тарифного плану до дострокового розірвання договору.

Що робити абоненту, який не хоче переплачувати

Якщо ваш тариф подорожчав, перевірте його умови в застосунку «Мій Київстар» або в особистому кабінеті на сайті оператора. Повернути стару архівну лінійку вже не можна, але можна порівняти доступні пакети і обрати той, у якому хвилин і гігабайтів рівно стільки, скільки ви реально використовуєте, щоб не оплачувати зайве.

Телеком-аналітик Олександр Глущенко раніше зазначав, що місця для подальшого суттєвого підвищення цін залишається вже небагато, тож найближчим часом оператори радше змагатимуться за абонентів, ніж прибиратимуть доступні тарифи.

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