Попит на зарядні станції перед зимою зріс на 55% за місяць. Розбираємо, коли вигідніше взяти бензиновий генератор, а коли - тиху зарядну станцію, і на що звернути увагу при покупці.

Резервні генератори на 423 мільйони гривень закуповують навіть міські комунальники, однак для звичайної квартири чи приватного будинку вибір зводиться до двох пристроїв: бензиновий генератор або зарядна станція. Із наближенням зимових відключень це стає питанням сімейного бюджету.

Попит промовисто це підтверджує. За даними OLX, які наводить SPEKA, інтерес до зарядних станцій за місяць зріс на 55%. Українці готуються до зими заздалегідь, тож порівняємо два варіанти чесно - за грошима, потужністю і зручністю.

Генератор: дешевий у покупці, але їсть пальне

Бензиновий або газовий генератор сам виробляє струм, поки в нього заливаєш пальне. Головна перевага - відносно низька ціна за кожен кіловат потужності. Недорогий генератор на 2-3 кВт одночасно потягне холодильник, котел опалення, світло і заряджання гаджетів. Якщо відключення затягнеться на добу й більше, він працюватиме, доки є каністра бензину.

Але є й зворотний бік. Генератор шумить і виділяє вихлопні гази, тому ставити його можна лише надворі - у квартирі він небезпечний. До того ж пальне доведеться докуповувати постійно: за годину роботи типовий пристрій спалює від 0,5 до 1 літра. Вісім годин автономії - це ще кількасот гривень на бензин щодня, не рахуючи заміни оливи, свічок і зберігання каністр.

Зарядна станція: тиха, але потужність обмежена

Зарядна станція по суті - великий акумулятор. Вона накопичує енергію, поки світло в мережі є, і віддає її під час відключень. Головні плюси - повна тиша, нуль вихлопів і можливість тримати її просто в квартирі. Запуск - однією кнопкою, без пального і без обслуговування.

Платити за це доводиться ємністю. Популярні побутові моделі мають запас від 0,5 до 2 кВт-год. Цього вистачає на світло, роутер, ноутбук і телефон протягом кількох годин, але електрочайник чи обігрівач розрядять такий запас дуже швидко. Коли станція сіла, її треба підзарядити - а за тривалої відсутності світла знадобиться сонячна панель або той самий генератор.

Що вигідніше: рахуємо кожну годину роботи

Типова помилка - дивитися лише на цінник. Генератор на 3 кВт у магазині дешевший за зарядну станцію на 2 кВт-год, але "дешево" він лишається тільки на вітрині. У перерахунку на реальну енергію бензин з'їдає стартову економію за кілька тижнів відключень. Станція дорожча на початку, зате заряджається від мережі за звичайним тарифом - тож чим більше відключень, тим швидше вона окупається.

Як обрати: три кроки, які вбережуть від переплати

Порахуйте навантаження. Складіть потужність приладів, які мають працювати під час відключення: світло 50-100 Вт, холодильник 150-300 Вт, роутер 10-20 Вт, ноутбук 60-90 Вт, котел 100-200 Вт. Якщо сума менша за 1 кВт - вистачить станції. Якщо вмикатимете чайник чи тепловентилятор, потрібен запас від 2 кВт і генератор. Оцініть тривалість відключень. До 4-6 годин на добу комфортно закриє зарядна станція. Якщо світло вимикають на 12 годин і більше та потрібен безперервний цикл, у підсумку дешевше вийде генератор. Перевірте тип пристрою. У квартиру беріть станцію з батареєю LiFePO4, яка служить у кілька разів довше, і чистим синусом на виході - це важливо для котла й холодильника. Для генератора дивіться на інверторну модель: вона тихіша й економить пальне.

За обмеженого бюджету не женіться за максимальною ємністю. Краще станція на 1 кВт-год зі швидкою зарядкою, ніж дешева модель, яка сідає за двадцять хвилин. Зимовий сезон довгий, і переплата за якісний пристрій окупиться вже за кілька перших блекаутів.

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