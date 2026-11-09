До кінця 2027 року Україна має ухвалити закон, який дозволить запускати платні автомобільні дороги. У Мінрозвитку розповіли, кого це торкнеться насамперед і чи доведеться платити водіям легкових авто.

Тарифи на тепло досі оскаржують у судах, а автомобілістам між тим готують нову статтю витрат. Україна планує до кінця 2027 року ухвалити закон, який дозволить запускати платні автомобільні дороги. Про це в подкасті "Що з економікою?" розповів перший заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач, повідомляє УНН.

Чому Україна запроваджує платні дороги

Можливість запуску платних доріг - це обов'язковий критерій Європейського Союзу, частина європейського законодавства. За словами Деркача, Україна зобов'язана створити юридичну "рамку" для такого механізму. Законопроєкт уже розробляють, і за домовленістю з Єврокомісією парламент має ухвалити його до кінця наступного року. "До кінця наступного року в нас має бути точно закон, який каже, що в Україні можуть створюватись платні дороги", - наголосив посадовець.

Хто платитиме першими: вантажівки та автобуси

Євросоюз вимагає, щоб за користування дорогами платив насамперед комерційний транспорт. "Це вантажівки, наприклад, автобуси. Це не стосується в обов'язковому порядку всіх транспортних засобів", - пояснив Деркач. Водночас держава сама вирішує, чи зобов'язувати платити всіх водіїв, чи лише перевізників: країна може встановити правила, за яких "всі транспортні засоби платять за дорогу в тому чи іншому випадку".

Як працюватиме оплата і чи лишиться безкоштовна альтернатива

Розглядають класичну європейську систему толінгу, за якої вартість користування дорогою залежить від категорії транспортного засобу, його маси та навантаження на покриття. Один із варіантів - державно-приватне партнерство: компанія будує дорогу, а потім збирає плату за проїзд, поступово повертаючи свої інвестиції, і держава при цьому майже нічого не витрачає. Сам Деркач називає такий сценарій поки нереалістичним, оскільки в Україні багато доріг треба реконструювати, а не будувати з нуля. Важливий момент: закон гарантує, що поруч із платною трасою має існувати альтернативний безкоштовний маршрут.

Коли з'являться перші платні траси та які тарифи

Конкретних тарифів наразі немає - їх визначатимуть пізніше, після ухвалення закону і вибору моделі оплати. Києву вдалося домовитися з Єврокомісією, що наступного року не потрібно запускати якусь конкретну платну дорогу - вистачить самого закону. Голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин раніше допускав, що перші концесійні дороги можуть з'явитися через два-три роки після завершення війни.

Що це означає для звичайного водія

Окремий платіж за проїзд державними дорогами сьогодні не стягують, але водії фактично вже платять за них через акцизний збір у ціні пального. Саме цей механізм, за словами Деркача, працює недостатньо, бо в держбюджеті немає окремого дорожнього фонду. "Немає логіки в тому, що ми платимо за дороги, а дороги не розширюються, не розвиваються", - зазначив він. Логіка майбутньої реформи - щоб гроші за користування дорогами йшли саме на їхній ремонт, утримання та будівництво. Для власників легкових авто на першому етапі нічого не зміниться: платитимуть насамперед перевізники, а остаточне рішення про категорії транспорту і ставки ще не ухвалене.

Раніше Politeka повідомляла, якими будуть тарифи на плацкарт та купе цієї зими.

Також Politeka повідомляла, МВФ пропонує підвищити тарифи на газ та світло до 141%.