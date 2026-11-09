Збільшити щомісячні виплати цілком реально, якщо вчасно ініціювати оновлення власних даних. У Пенсійному фонді пояснили, коли виникає право на індивідуальний перерахунок і які документи для цього потрібні.

Перерахунок пенсії в Україні можливий не лише під час березневої індексації - розмір виплати можна збільшити й за власною ініціативою, якщо вчасно оновити відомості про стаж чи статус. На відміну від автоматичного масового перерахунку, тут не варто чекати дій з боку держави.

У Пенсійному фонді нагадують: індивідуальний перерахунок залежить виключно від вашої ініціативи. Для багатьох літніх людей збільшення щомісячних виплат цілком досяжне завдання, якщо знати підстави, за якими закон дозволяє переглянути суму.

Коли виникає право на перерахунок

Працюючі пенсіонери мають законне право оновлювати дані про свій стаж кожні два роки. Підставою для перегляду суми стає також зміна статусу - наприклад, отримання інвалідності чи втрата годувальника.

Окремий випадок, який часто лишається без уваги: якщо ви знайшли стару трудову книжку, довідку про навчання чи військову службу, які раніше не були враховані при призначенні пенсії. Це прямий шлях до збільшення доходу, адже додатковий стаж напряму впливає на розмір виплати.

Як оформити перерахунок через «Дію»

Щоб не витрачати час на черги, процедуру можна пройти онлайн за кілька хвилин. Авторизуйтеся на порталі «Дія» або в електронному кабінеті Пенсійного фонду й оберіть відповідну послугу.

Далі заповніть анкету, завантажте скан-копії нових документів і підпишіть усе електронним підписом (КЕП). Рішення надійде на вашу електронну пошту, після чого лишиться відвідати сервісний центр ПФУ з оригіналами документів, щоб забрати оновлене посвідчення.

Що брати з собою в сервісний центр

Якщо цифрові сервіси вам не підходять, документи можна подати особисто в найближчому відділенні Пенсійного фонду. При собі обов'язково майте паспорт, ідентифікаційний код і заяву встановленого зразка.

Головним аргументом для перерахунку стане трудова книжка або інші довідки, що підтверджують додатковий стаж. За законом територіальний орган ПФУ зобов'язаний ухвалити рішення протягом 10 днів після вашого звернення.

Варто також пам'ятати про вікові надбавки, які держава зберігає автоматично: щойно людині виповнюється 70 років, її виплата щомісяця збільшується на 300 гривень, а для старших вікових категорій ця сума зростає до 456 і 570 гривень. Однак у ПФУ радять уважно перевіряти власні пенсійні справи, адже іноді навіть одна неврахована довідка про зарплату може суттєво занизити щомісячний дохід.

Раніше Politeka повідомляла, через що ПФУ може відмовити у виплаті пенсії по інвалідності.

Також Politeka повідомляла, куди звертатися, якщо пенсія не приходить на картку.