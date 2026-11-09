У вівторок, 10 листопада, на Землі не очікується потужного збурення геомагнітного поля - активність Сонця суттєво знизиться порівняно з попередніми днями. Метеозалежним людям варто знати, чого чекати.

Магнітна буря 8 листопада вже пішла на спад в Україні, і на вівторок, 10 листопада, фахівці не прогнозують потужних збурень геомагнітного поля Землі.

За інформацією Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), сонячна активність 10 листопада не буде збуреною. Очікується геомагнітна активність із К-індексом 3,7 - це зелений рівень, тобто показник слабкої активності, який фахівці позначають як G0.

Такий рівень означає нестійкі геомагнітні умови, однак він не становить загрози для здоров'я людей. Для порівняння: потужною магнітною бурею вважається показник К-індексу від п'яти і вище. Шкала вимірювання геомагнітної активності сягає від нуля до дев'яти.

Як магнітні бурі впливають на людей

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через що частина людей може відчувати головний біль, втому та стрес. Спеціальних ліків від цього явища не існує, але долаючи симптоми за допомогою звичайних препаратів, можна полегшити свій стан.

Метеозалежність виникає тоді, коли організм не встигає адаптуватися до різких змін погоди - коливань атмосферного тиску, температури, вологості чи геомагнітних бур. За статистикою лікарів, близько 70% дорослого населення України тією чи іншою мірою відчувають вплив змін погоди або магнітних бур.

Найбільше до метеочутливості схильні люди з хронічними хворобами - серцево-судинними, суглобовими, неврологічними - та особи старшого віку.

Як зменшити вплив магнітних бур

Фахівці радять дотримуватися кількох простих правил, які допоможуть легше перенести навіть незначні коливання геомагнітного поля:

нормалізувати сон - спати не менше восьми годин на добу;

збалансувати водний баланс - пити протягом дня чисту воду в об'ємі від 1,5 до 2 літрів;

переглянути щоденний раціон - віддати перевагу легким стравам та відмовитися від алкоголю.

Важливо пам'ятати, що прогнози магнітних бур можуть швидко змінюватися, адже дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три-чотири години.

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