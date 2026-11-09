Во вторник, 10 ноября, на Земле не ожидается мощного возмущения геомагнитного поля - активность Солнца существенно снизится по сравнению с предыдущими днями. Метеозависимым людям стоит знать, чего ждать.

Магнитная буря 8 ноября уже пошла на спад в Украине, и на вторник, 10 ноября, специалисты не прогнозируют мощных возмущений геомагнитного поля Земли.

По информации Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), солнечная активность 10 ноября не будет возмущенной. Ожидается геомагнитная активность с К-индексом 3,7 - это зеленый уровень, то есть показатель слабой активности, который специалисты обозначают как G0.

Такой уровень означает неустойчивые геомагнитные условия, однако он не представляет угрозы для здоровья людей. Для сравнения: мощной магнитной бурей считается показатель К-индекса от пяти и выше. Шкала измерения геомагнитной активности достигает от нуля до девяти.

Как магнитные бури влияют на людей

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, из-за чего часть людей может ощущать головную боль, усталость и стресс. Специальных лекарств от этого явления не существует, но, справляясь с симптомами с помощью обычных препаратов, можно облегчить свое состояние.

Метеозависимость возникает тогда, когда организм не успевает адаптироваться к резким изменениям погоды - колебаниям атмосферного давления, температуры, влажности или геомагнитных бурь. По статистике врачей, около 70% взрослого населения Украины в той или иной степени ощущают влияние изменений погоды или магнитных бурь.

Больше всего к метеочувствительности склонны люди с хроническими болезнями - сердечно-сосудистыми, суставными, неврологическими - и лица старшего возраста.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Специалисты советуют придерживаться нескольких простых правил, которые помогут легче перенести даже незначительные колебания геомагнитного поля:

нормализовать сон - спать не менее восьми часов в сутки;

сбалансировать водный баланс - пить в течение дня чистую воду в объеме от 1,5 до 2 литров;

пересмотреть ежедневный рацион - отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.

Важно помнить, что прогнозы магнитных бурь могут быстро меняться, ведь исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три-четыре часа.

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