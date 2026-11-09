Помощь на проживание для детей ВПЛ составит 3 000 грн в месяц на каждого ребенка без учета дохода родителей. Рассказываем, кто имеет право на выплату и как ее оформить.

Помощь для переселенцев в Украине снова обновилась: теперь выплату на проживание для детей ВПЛ назначают в размере 3 000 грн в месяц на каждого ребенка без учета дохода родителей. Такое правило ввело постановление Кабмина №390 от 18 марта 2026 года, а семьи, подавшие заявление до 1 июня 2026-го, получили деньги сразу с 1 февраля 2026 года.

Отказ от проверки дохода не сделал выплату безусловной, подчеркивает Пенсионный фонд. Семья по-прежнему должна соответствовать имущественным критериям, а для детей от 6 лет действуют дополнительные условия по фактическому месту проживания и форме обучения.

Что изменилось для детей ВПЛ в 2026 году

До 2026 года помощь на ребенка зависела от того, проходит ли вся семья по доходу. Если зарплата родителей поднимала средний доход выше лимита 10 380 грн на члена семьи, ребенок терял выплату вместе со взрослыми.

Постановление №390 разделило взрослую и детскую выплаты: теперь доход родителей не учитывают, а проверяют имущественное состояние семьи, фактическое место проживания и обучение детей. Сумма при этом не изменилась:

3 000 грн в месяц - на каждого ребенка до 18 лет;

6 000 грн - для семьи с двумя детьми;

9 000 грн - с тремя, независимо от того, сколько зарабатывают родители.

Деньги начисляют на ребенка, но перечисляют на банковский счет одного из родителей или законного представителя. Взрослые члены семьи получают собственные 2 000 грн отдельно и только если сами проходят по доходу или относятся к льготной категории.

Кто имеет право на выплату

Ребенок должен быть внесен в Единую информационную базу данных о ВПЛ или входить в состав семьи переселенца. По разъяснению Пенсионного фонда, условия таковы:

дети до 6 лет получают помощь без дополнительных условий;

дети 6-18 лет имеют право, если семья живет на территории активных или возможных боевых действий;

остальные дети 6-18 лет - если учатся очно в школе или заведении профессионального образования по месту фактического проживания.

Имущественные критерии для семьи

Имущественные ограничения проверяют для всей семьи, даже когда доход родителей не учитывают. Отказ получат в частности те, кто имеет более 100 000 грн на депозитах, купил валюту, жилье или землю на сумму более 100 000 грн либо приобрел авто младше пяти лет. Значение имеет и наличие собственного пригодного жилья на территории без боевых действий.

Дети с инвалидностью до 18 лет получают 3 000 грн без проверки дохода семьи еще по прежним правилам, и им помощь продлевают автоматически. Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, до 23 лет также получают выплату без проверки дохода.

Как подать заявление

Заявление подают онлайн на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда или в его мобильном приложении с квалифицированной электронной подписью. Где это технически доступно, заявление принимает и портал Дія. Статус ВПЛ для ребенка оформляют заранее через Дію или ЦНАП.

Бумажное заявление принимают сервисные центры ПФУ, ЦНАП и уполномоченные лица местных советов; его можно отправить и по почте. Семьям, которым ранее отказали из-за дохода, нужно новое заявление, ведь автоматически право на детскую выплату не восстанавливали. Для этого проверяют наличие ребенка в базе ВПЛ, готовят паспорт, свидетельство о рождении и при необходимости справку об обучении.

С какого месяца назначают и когда могут прекратить

Общее правило: помощь назначают с месяца подачи заявления, и этот месяц оплачивают полностью. Сначала ее дают на шесть месяцев, далее продлевают автоматически, если семья соответствует условиям. Постановление №1087 увеличило максимальное количество периодов до шести, то есть до 36 месяцев; текущий шестой период длится с 1 сентября 2026 до 28 февраля 2027 года.

Выплату на ребенка прекращают, если ребенок пробыл за границей более 30 дней подряд или более 60 дней суммарно в течение шестимесячного периода, а также после переезда или смены формы обучения, когда условие о проживании или очном обучении перестает выполняться.

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