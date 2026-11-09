Национальный банк Украины ухудшил прогноз: по итогам 2026 года инфляция ускорится до 12,5%, а реальный ВВП сократится на 0,4%. Со следующего года ценовое давление начнет ослабевать.

Цены на продукты в Украине снова будут расти, и теперь это подтвердил официальный прогноз Национального банка. НБУ ухудшил ожидания по инфляции: по итогам 2026 года она ускорится до 12,5%, а реальный ВВП сократится на 0,4%.

Об этом говорится в опубликованном Нацбанком октябрьском Инфляционном отчете. Регулятор сообщил, что со следующего года ценовое давление начнет ослабевать: инфляция снизится до 7,3% в конце 2027 года и до 5% в 2028 году. При этом экономика вернется к росту - реальный ВВП прибавит 0,4% в 2027 году и 2,2% в 2028 году.

Прогноз ухудшили из-за нескольких факторов: удорожание топлива, усиление российских атак на производственную, энергетическую и логистическую инфраструктуру, а также расширение бюджетных стимулов в конце года. Только российские обстрелы, по оценкам регулятора, добавят около 0,7 процентного пункта к годовой инфляции.

Что подорожает в ближайшее время

В ноябре украинцев ждет рост расходов на самое необходимое. Подорожают продукты, лекарства, а с началом отопительного сезона вырастет оплата коммунальных услуг. При этом доходы практически не изменятся: рост средней зарплаты почти остановится, а выплаты пенсионерам останутся без изменений.

Нацбанк уже отреагировал на инфляционное давление, повысив учетную ставку с 16% до 16,5% годовых. Новый уровень начал действовать с 30 октября 2026 года. Это решение должно поддержать привлекательность сбережений в гривне, укрепить устойчивость валютного рынка и сдержать инфляционные ожидания.

Что делать со сбережениями

На фоне ускорения инфляции НБУ советует обратить внимание на гривневые инструменты, в частности депозиты и ОВГЗ, доходность которых реагирует на повышение учетной ставки. В Нацбанке подчеркивают, что готовы и дальше менять монетарную политику в зависимости от ситуации, в том числе от влияния российских атак на цены и экономическую активность.

Полный Инфляционный отчет со всеми расчетами опубликован на официальном сайте Национального банка Украины.

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