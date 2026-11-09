Если суд обязал человека вернуть долг в долларах или евро, действуют отдельные правила. В Министерстве юстиции рассказали, сколько времени есть у банка на обмен валюты, кто оплачивает дополнительные расходы и может ли исполнитель сам пересчитать сумму в гривны.

Долги и просрочка в Украине приобретают особые правила, когда речь идет об иностранной валюте. Если суд обязал человека вернуть долг в долларах или евро, стоит знать, как именно будут взыскивать деньги со счетов должника. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Ситуация осложняется тем, что на счетах должника одновременно могут лежать средства сразу в нескольких валютах. Для таких случаев закон предусматривает отдельные правила. Они определяют, когда банк должен продать валюту, сколько времени на это отводится и кто оплачивает дополнительные расходы.

Есть и важный нюанс относительно того, может ли исполнитель самостоятельно изменить валюту долга. Ответ на этот вопрос ищут многие, когда кредитор выиграл суд, а денег в нужной валюте у должника нет.

Как взыскивают долг, если деньги лежат в иностранной валюте

Когда суд обязал человека вернуть долг, за дело берется государственный исполнитель. Он проверяет, сколько денег лежит на банковских счетах должника и в какой валюте они хранятся. Если для погашения долга нужно продать доллары или евро, исполнитель поручает это банку.

На продажу валюты банку отводится семь рабочих дней. Обменивают лишь ту сумму, которая необходима для погашения задолженности, а не все сбережения должника.

Отдельная ситуация - когда банк или финансовое учреждение не имеет права самостоятельно продавать иностранную валюту. Тогда деньги должны перечислить в другой банк, который может провести обмен. На это также отводится семь рабочих дней. Куда именно перечислять средства, решает государственный исполнитель.

Можно ли вернуть долларовый долг гривнами

Представим ситуацию: человек занял доллары, а затем отказался их возвращать. Кредитор обратился в суд и выиграл дело. Если суд постановил взыскать долг именно в долларах, исполнитель должен ориентироваться на эту сумму и валюту.

Сначала он проверит, есть ли у должника доллары на счетах. Если денег хватает, их могут взыскать и перечислить кредитору. Если же нужной валюты нет, действуют отдельные правила, предусмотренные статьей 49 Закона Украины «Об исполнительном производстве». Исполнитель должен учитывать, какие средства есть у человека, а также действующие ограничения Национального банка Украины.

Ключевой момент: самостоятельно пересчитать долларовый долг в гривны исполнитель не может. Это решение принимается исключительно на основании судебного решения и с учетом норм закона.

Кто оплатит обмен валюты

Погашение долга через исполнительную службу иногда требует дополнительных расходов. Например, банк может взимать комиссию за обмен долларов на гривны или за перевод средств в другое учреждение.

Для должника здесь есть неприятный момент: все такие расходы придется оплачивать из собственного кармана. То есть если для погашения задолженности необходимо провести валютные операции, расходы на них добавятся к сумме, которую человек должен вернуть.

Что делать, если вы должник по валютному делу

Прежде всего стоит знать, что исполнитель не может по собственному усмотрению менять валюту долга, а банк обменивает лишь необходимую сумму. Если вам начислили комиссию за обмен, проверьте, действительно ли она связана с исполнением решения суда. В случае сомнений можно обратиться в исполнительную службу за разъяснением или обжаловать действия исполнителя в суде.

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