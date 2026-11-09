Свежая еда не всегда полезнее замороженной. Диетолог, доктор медицинских наук опровергла распространённый миф и посоветовала, какие продукты лучше держать в морозилке, чтобы сэкономить деньги и сохранить пользу.

Цены на продукты в Украине бьют рекорды, поэтому всё больше семей ищут способы меньше тратить на еду. Диетолог, доктор медицинских наук Илсе Бурак объяснила, что привычка покупать всё свежим - не всегда самая разумная стратегия для кошелька.

Считается, что еда полезнее, когда она только что с грядки или с прилавка. Однако специалист опровергла это мнение: замороженные продукты часто бывают и дешевле, и питательнее свежих аналогов, если их правильно выбирать.

Ягоды и фрукты

Замороженные на пике зрелости ягоды могут быть питательнее свежих, говорит Бурак. Например, замороженная черника содержит вдвое больше антиоксидантов и на 72% больше клетчатки, чем обычная свежая. Диетолог советует держать в морозилке разнообразные фрукты и использовать их для завтраков и полезных перекусов.

Горох и кукуруза

Горох - источник белка, клетчатки и питательных веществ, поэтому замороженный он станет отличной альтернативой, когда свежих овощей нет. Кукуруза зимой стоит дорого, а замороженная доступна круглый год и заметно дешевле. Она лучше сохраняет сладость и полезнее консервированной. Бурак советует готовить её на сковороде со специями, а не варить или разогревать в микроволновке.

Рыба, мясо и креветки

Для большой семьи или тех, кто не любит каждый день ходить в магазин, выгодно держать дома запас замороженной рыбы и мяса. Эти белковые продукты быстро портятся, поэтому диетолог советует покупать их замороженными и размораживать по необходимости. Креветки в морозилке тоже дешевле свежих, готовятся за считанные минуты и содержат много белка и йода.

Главный совет диетолога прост: не переплачивайте за то, что «свежее» не всегда означает «лучше». Замороженные продукты часто дешевле, дольше хранятся и не уступают по питательности, если выбирать их внимательно.

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