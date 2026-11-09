У Сіверськодонецькій громаді на Луганщині ветеранам та їхнім родинам виділяють до 150 тисяч гривень на створення чи розвиток власного бізнесу. Гроші надають із місцевого бюджету, програмою вже скористалися дев'ять мешканців.

Грошова допомога ветеранам у Луганській області надається в межах програми Сівєрськодонецькій громади. Із місцевого бюджету ветеранам та членам їхніх родин виділяють до 150 тисяч гривень на створення, розвиток або відновлення власного бізнесу. Скористатися грошима вже встигли дев'ятеро мешканців громади, повідомляє Сіверськодонецька міська військова адміністрація.

Гроші можна спрямувати на придбання обладнання, матеріалів та інші потреби, пов'язані з відкриттям або розширенням підприємства. Максимальний розмір одноразової допомоги становить 150 тисяч гривень, однак точна сума залежить від бізнес-плану і затверджується комісією.

Хто може отримати до 150 тисяч гривень

Програма на 2026 рік передбачає підтримку чотирьох категорій. Це ветерани з числа учасників АТО/ООС та захисників України, чоловіки й дружини ветеранів, чоловіки й дружини загиблих або померлих захисників, а також чоловіки й дружини ветеранів, які зникли безвісти за особливих обставин.

Є й вимога щодо місця проживання. Заявник має бути зареєстрований в одному з населених пунктів Сєвєродонецької громади та відповідати вимогам із взяття на облік як внутрішньо переміщена особа після переміщення на підконтрольну Україні територію.

Який бізнес уже відкрили на гроші громади

Серед учасників програми - ветерани та їхні рідні, які запустили проєкти в різних галузях. Наприклад, Олексій Шишков відновив у Бучі роботу суші-бару з доставкою, отримавши на це 150 тисяч гривень. Микола Кулішев відкрив у Львові власну справу зі зварювальних та слюсарних послуг - на обладнання виділили 149 342 гривні.

Дружина ветерана Ірина Ломкова розвиває фото- та відеопродакшн: на необхідну техніку виділили 149 526 гривень. Ольга Ширшикова запустила виробництво сублімованих продуктів і снеків, її проєкт отримав 150 тисяч гривень. Наталія Штангєєва, дружина військовослужбовця, разом із родиною почала розводити курей і виготовляти копченості - на обладнання дали 149 133 гривні.

Також гроші отримали Тетяна Золотопуп на пошиття постільної білизни та пледів (126 684 гривні), Людмила Денищенко на фотоцентр у Дрогобичі (102 618 гривень) та Данило Добрєв на юридичне агентство, для якого придбав необхідне обладнання.

Як подати заявку

Прийом документів триває в робочий час. Щоб заявку розглянули на комісії в поточному місяці, її потрібно зареєструвати до 10-го числа включно, а засідання комісії проводять уже після цієї дати.

Для реєстрації необхідно заповнити онлайн-форму Сівєрськодонецької міської військової адміністрації. Після цього з потенційним учасником зв'яжуться представники управління економічного розвитку та проконсультують щодо подальшої участі в конкурсі.

Програма фінансується з місцевого бюджету громади і діє протягом 2026 року. Сума виплати в кожному випадку визначається індивідуально, тож перед поданням заявки варто підготувати детальний бізнес-план із переліком витрат.