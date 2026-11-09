Військові на тилових посадах можуть щомісяця отримувати додаткові 10 тисяч гривень до основного грошового забезпечення. Сума залежить від того, скільки днів людина виконувала обов'язки, чи була у відпустці і чи має право на інші винагороди.

Грошове забезпечення військових в Україні уточнює Міністерство оборони - у новому роз'ясненні йдеться, скільки нараховують військовослужбовцям на тилових посадах під час служби, відпустки та лікування. Сума виплати залежить від кількох умов, які важливо знати кожному захиснику.

Скільки платять за службу в тилу

За повний місяць виконання обов'язків військовий на тиловій посаді має отримати щонайменше 30 тисяч гривень. Із них основне грошове забезпечення - від 20 тисяч гривень, а ще 10 тисяч гривень нараховують як додаткову виплату.

Доплату рахують пропорційно часу виконання обов'язків. Якщо людина відпрацювала не весь місяць, то й 10 тисяч гривень вона отримає не повністю. Важливий нюанс: коли військовослужбовець уже отримує винагороду 30, 50 або 100 тисяч гривень за відповідні завдання, додаткові 10 тисяч одночасно не виплачують.

Що з виплатами під час відпустки

За дні відпустки військовому зберігається основне грошове забезпечення, але доплату 10 тисяч гривень не нараховують. Це стосується щорічної відпустки, відпустки за сімейними обставинами та відпустки для лікування.

Якщо частину місяця військовий служив, а частину відпочивав, доплату розрахують лише за дні, коли він реально виконував службові обов'язки.

Виплати під час лікування

Під час лікування через хворобу або поранення основне грошове забезпечення та доплата 10 тисяч гривень зберігаються - якщо військовий не має права на іншу додаткову винагороду. При цьому перебування на лікуванні та відпустка для лікування - це різні підстави для нарахування виплат.

Якщо безперервне лікування триває понад чотири місяці, для продовження виплат знадобляться рішення військово-лікарської комісії та наказ командира.

Виплата 100 тисяч після поранення

Для військових, поранених під час захисту України, передбачена окрема додаткова винагорода - 100 тисяч гривень на місяць пропорційно часу, за який є право на виплату. Її нараховують під час стаціонарного лікування, зокрема й за кордоном.

Після виписки винагорода може зберігатися під час відпустки для лікування після тяжкого поранення - за відповідним висновком ВЛК. Обставини поранення мають бути підтверджені документально.

Як перевірити своє грошове забезпечення

Військові можуть самостійно перевірити розмір своїх виплат через онлайн-калькулятор Міноборони. Шаблон рапорту на щорічну основну відпустку та зразки 18 рапортів доступні у довіднику медіапорталу «Ветеран».

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