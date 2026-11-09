Военные на тыловых должностях могут ежемесячно получать дополнительно 10 тысяч гривен к основному денежному обеспечению. Сумма зависит от того, сколько дней человек выполнял обязанности, был ли в отпуске и имеет ли право на другие выплаты.

Денежное обеспечение военных в Украине уточняет Министерство обороны - в новом разъяснении говорится, сколько начисляют военнослужащим на тыловых должностях во время службы, отпуска и лечения. Сумма выплаты зависит от нескольких условий, которые важно знать каждому защитнику.

Сколько платят за службу в тылу

За полный месяц выполнения обязанностей военный на тыловой должности должен получить не менее 30 тысяч гривен. Из них основное денежное обеспечение - от 20 тысяч гривен, а еще 10 тысяч гривен начисляют как дополнительную выплату.

Доплату считают пропорционально времени выполнения обязанностей. Если человек отработал не весь месяц, то и 10 тысяч гривен он получит не полностью. Важный нюанс: когда военнослужащий уже получает вознаграждение 30, 50 или 100 тысяч гривен за соответствующие задачи, дополнительные 10 тысяч одновременно не выплачивают.

Что с выплатами в отпуске

За дни отпуска военному сохраняется основное денежное обеспечение, но доплату 10 тысяч гривен не начисляют. Это касается ежегодного отпуска, отпуска по семейным обстоятельствам и отпуска для лечения.

Если часть месяца военный служил, а часть отдыхал, доплату рассчитают только за дни, когда он реально выполнял служебные обязанности.

Выплаты во время лечения

Во время лечения из-за болезни или ранения основное денежное обеспечение и доплата 10 тысяч гривен сохраняются - если военный не имеет права на другую дополнительную выплату. При этом пребывание на лечении и отпуск для лечения - это разные основания для начисления выплат.

Если непрерывное лечение длится более четырех месяцев, для продолжения выплат понадобятся решение военно-врачебной комиссии и приказ командира.

Выплата 100 тысяч после ранения

Для военных, раненных при защите Украины, предусмотрена отдельная дополнительная выплата - 100 тысяч гривен в месяц пропорционально времени, за которое есть право на выплату. Ее начисляют при стационарном лечении, в том числе за границей.

После выписки выплата может сохраняться во время отпуска для лечения после тяжелого ранения - по соответствующему заключению ВВК. Обстоятельства ранения должны быть подтверждены документально.

Как проверить свое денежное обеспечение

Военные могут самостоятельно проверить размер своих выплат через онлайн-калькулятор Минобороны. Шаблон рапорта на ежегодный основной отпуск и образцы 18 рапортов доступны в справочнике медиапортала «Ветеран».

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