Графики отключения света в Запорожье на 10 ноября уже опубликованы: во вторник отключения затронут десятки улиц в нескольких районах города с 08:00 до 17:00.

Графики отключения света в Запорожье на 10 ноября уже опубликованы - во вторник без электроэнергии останутся жители десятков улиц в нескольких районах города. Отключения продлятся с 08:00 до 17:00.

Об этом сообщает официальный сайт «Запорожьеоблэнерго». Энергетики проводят плановые и срочные ремонты оборудования, поэтому часть домов временно останется без света. Завершить работы планируют до 17:00.

Какие улицы отключат 10 ноября

Первый блок отключений начнется в 08:00. Под плановый ремонт электрооборудования попадут отдельные дома на улицах Дорошенко (1, 10, 14, 3, 4, 5, 6, 6а, 8), Калнышевского и Рубана, а также на Хортицком шоссе.

Самый большой блок отключений начнется в 09:00 и продлится до 17:00. Без света останутся дома на бульваре Шевченко (23, 25), улицах Алюминиевая, Ангарная, Баррикадная, Бирюзовая, Веселая, Воли, Железнодорожная, Индустриальная, Космическая, Крейсерная, Лазаретная, Лейтенантская, Механическая, Нагорная, Независимой Украины, Независимости, Рекордная, Садовая, Саксаганского, Стартовая, Тополиная, Университетская и Ярославны.

Кроме того, свет отключат частично на улицах Балка Поповка, Броневая, Военстрой, Владимира Кубийовича, Владимира Ященко, Гризодубовой, Дирижабельная, Энергодарская, Затишная, Леонида Жаботинского, Александра Вишневского, Алексея Заики, Первая Литейная, Святовладимирская, Трембитная, Юрия Баранника, а также в переулках Абхазском, Будапештском, проезде Дружном и на Южном шоссе.

Срочный ремонт - с 09:00

Отдельно с 09:00 до 17:00 продлится срочный ремонт. Он затронет дома на улицах Алюминиевая, Независимой Украины (29А, 31, 38Б, 38В, 40), Рекордная и проезд Дружный (11, 12, 13А, 9А).

Полный список адресов есть на официальном сайте «Запорожьеоблэнерго». Энергетики советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, поскольку после завершения работ возможны короткие повторные отключения при запуске оборудования.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Запорожье на 4 ноября опубликовали энергетики.

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