Просроченная дата на карте не блокирует ее автоматически, однако в ряде ситуаций новый пластик стоит оформить без промедления. ПриватБанк назвал случаи, когда перевыпуск обязателен, и объяснил, как заказать карту быстро.

Снятие наличных и перевыпуск карты в ПриватБанке имеют свои правила, и часть из них касается пластика, у которого формально истек срок действия. Банк напомнил: просроченная дата на карте не означает, что клиент теряет доступ к счету или средствам. На период военного положения срок использования всех пластиковых карт продлили, поэтому идти в отделение из-за устаревшего месяца и года не нужно.

Такие карты и дальше можно использовать для обычных финансовых операций: оплата в магазинах, снятие наличных, переводы работают в штатном режиме. Сам факт завершения срока на пластике никак не влияет на доступ к счету.

Когда заменить карту обязательно

В то же время в банке перечислили ситуации, когда новый пластик стоит оформить без промедления. Прежде всего это поврежденная или непригодная для использования карта, а также случаи, когда клиент изменил личные данные, например фамилию.

Заменить карту также советуют, если возникло подозрение на мошеннические операции со счетом. Если пластик потеряли или оставили в банкомате, важно сразу его заблокировать, а уже потом оформлять перевыпуск. Отдельный случай - поездка за границу: перед путешествием новую карту стоит заказать, чтобы избежать проблем с расчетами. Перевыпуск нужен и тогда, когда клиент хочет получить другой тип карты.

Как заказать новую карту

Заказать перевыпуск можно двумя способами: лично в отделении или дистанционно через приложение Приват24. В меню «Кошелек» нужно выбрать карту и нажать «Заказать карту», после чего доступна доставка как в Украине, так и за границу.

Для тех, кто не хочет пользоваться физическим пластиком, банк предлагает Digital-карту без посещения отделения. Ее оформляют через раздел «Все карты» и кнопку «Добавить».

В ПриватБанке подчеркивают: автоматическое продление срока действия пластика не отменяет права клиента на перевыпуск в любое время - решение о замене всегда остается за владельцем счета. Если же карта исправна, не потеряна и не имеет других проблем, спешить с заменой нет необходимости.

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