Транспортный налог 2026 года - это 25 000 гривен в год за каждое легковое авто, которому не больше 5 лет и среднерыночная стоимость которого превышает 3 242 625 гривен. Разобрались, кто именно платит, как проверить свое авто в перечне Минэкономики и что делать, если налог начислили ошибочно.

Проверить сроки временного ввоза авто теперь можно онлайн через новый сервис, но расходы ждут и владельцев дорогих машин. В 2026 году в Украине действует транспортный налог - 25 000 гривен в год за каждое легковое авто, которое подпадает под условия.

Транспортный налог платят не все водители. Как сообщает издание Concord Fintech, речь только о легковушках, которым не больше 5 лет и среднерыночная стоимость которых превышает 375 минимальных зарплат по состоянию на 1 января. На 2026 год этот порог составляет 3 242 625 гривен.

Кто платит транспортный налог в 2026 году

Основание для начисления устанавливает статья 267 Налогового кодекса Украины. Стоимость определяет Минэкономики по методике из постановления Кабмина №66 от 18 февраля 2016 года, а не сам владелец или налоговая. То есть решающее значение имеет перечень Минэкономики на текущий год.

В перечень на 2026 год вошли Bentley, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, Porsche, Mercedes, BMW, Land Rover и Lexus. Впервые туда попали отдельные версии Tesla, Toyota Sequoia и Tundra, а также новые Volvo XC90. Перечень опубликовали 2 февраля 2026 года вместе с калькулятором стоимости.

По возрасту налог взимают с машин, с года выпуска которых прошло не больше 5 лет включительно - в 2026 году это авто 2021 года и новее. Если пятилетний срок истекает в течение года, налог считают только до достижения этого возраста.

Налог не начисляют, если: авто 2020 года выпуска или старше; модификации нет в перечне Минэкономики; транспорт не является легковым автомобилем; машину украли и это внесено в Единый реестр досудебных расследований. Водитель по доверенности налог не платит - платит тот, на кого авто зарегистрировано как на владельца.

Сколько платить и когда

Ставка фиксированная - 25 000 гривен в год за каждое авто, независимо от того, насколько стоимость превышает порог. За две машины из перечня владелец заплатит 50 000 гривен в год.

Физическим лицам налог начисляет Государственная налоговая служба. Налоговое уведомление-решение за 2026 год должны были отправить до 1 июля 2026 года, а уплатить сумму нужно в течение 60 дней со дня вручения. Юрлица считают налог сами: аванс за IV квартал уплачивают до 30 января 2027 года, а декларацию подают до 20 февраля.

Как проверить свое авто в перечне Минэкономики

Каждая строка перечня описывает конкретную модификацию, поэтому базовая версия модели может быть без налога. Проверка занимает 4 шага:

Выпишите из свидетельства о регистрации марку, модель, год, объем двигателя и тип топлива.

Откройте перечень на 2026 год на странице Минэкономики.

Найдите строку, где совпадают все эти данные и возраст авто.

Если совпадение есть, проверьте начисление в Электронном кабинете плательщика.

Если авто купили посреди года, налог считают с месяца возникновения права собственности. Например, при покупке в сентябре новый владелец заплатит за 4 месяца - 8 333,33 гривны. Продавец платит с 1 января до начала месяца, в котором потерял право собственности: при продаже в сентябре это 8 месяцев, то есть 16 666,67 гривны.

Что делать, если налог начислили ошибочно

Ошибки случаются из-за неточных данных реестра: другой год, модификация или владелец, который уже продал авто. Сначала стоит подать заявление на сверку с копией свидетельства о регистрации. Для сверки понадобятся свидетельство о регистрации, договор купли-продажи и документ о снятии с учета.

Если сверка не помогла, уведомление-решение можно обжаловать в ГНС Украины в течение 30 календарных дней со дня получения. Пока жалобу рассматривают, обязательство не считается согласованным. После истечения 60 дней неуплаченная сумма становится налоговым долгом, на который начисляют пеню из расчета 100% учетной ставки НБУ годовых.

В следующем году порог вырастет, так как зависит от минимальной зарплаты на 1 января 2027 года. Если примут проект бюджета с минзарплатой 9 546 гривен, порог стоимости поднимется до 3 579 750 гривен, а новый перечень Минэкономики должен появиться до 1 февраля 2027 года.

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