Графики отключения света в Киевской области на 10 ноября опубликовали для жителей Переяславской громады. Плановые отключения из-за профилактических работ ДТЭК продлятся почти весь день - с 08:30 до 19:30.

Графики отключения света в Киевской области на 10 ноября снова обновились - без электричества на несколько часов останутся отдельные улицы Переяслава и окрестных сел.

Об этом сообщает официальный сайт Переяславского городского совета.

Причина отключений плановая, а не аварийная. Специалисты ДТЭК "Киевские региональные электросети" проводят профилактические работы, чтобы повысить надежность сетей и предотвратить аварии. Поэтому свет отключать будут по заранее составленному графику, без дефицита мощности.

Первая волна начнется в 08:30. В селе Долгая Гребля до 19:30 электроэнергии не будет на улицах Куток, Левада и Мочипять. В Переяславе с 08:30 до 19:00 обесточат дом №3 на улице Самутиной Анны.

В селе Чирское с 08:30 до 19:00 будут отключать улицы Киевская, Набережная и Подгорная. Основная часть отключений придется на сам Переяслав - с 09:00 до 19:00.

Там света не будет на десятках улиц: Андрушевская, Бабачиха, Веселая, Волынская, Героев Днепра, Героев Мариуполя, Дружбы, Заречная, Зимняя, Каневская, Комаровская, Коммунарская, Космонавтов, Костюка, Морская, Набережная, Озерная, Осенняя, Парковая, Победы и другие.

Как подготовиться к плановому отключению

Энергетики советуют еще с вечера зарядить телефоны, павербанки и ноутбуки. Стоит подготовить фонарики или свечи, а холодильник и морозильную камеру в день отключения открывать как можно реже, чтобы продукты дольше оставались холодными.

Полный перечень адресов по каждой улице и точное время включения опубликовал официальный сайт Переяславского городского совета - там можно сверить, попал ли ваш адрес в график на 10 ноября.

Ранее Politeka сообщала, отключение света в Киевской области на 4 ноября: ДТЭК опубликовал дополнительные графики.

Также Politeka сообщала, синоптики предупредили о температурных качелях: прогноз погоды на неделю с 9 по 15 ноября в Киевской области.