Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 10 по 16 ноября показывает резкий перепад температур: от +16° в пятницу до +4° в понедельник, а пять дней недели синоптики прогнозируют осадки.

На прошлой неделе синоптики уже предупреждали о перепадах температур в регионе, а новый прогноз на неделю с 10 по 16 ноября показывает ещё более выразительный контраст: от +16° до +4°, с осадками на протяжении пяти дней.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 10 по 16 ноября дневные температуры в Днепропетровской области будут колебаться от +4° до +16°.

Во вторник, 10 ноября, воздух прогреется до +6°, ночью похолодает до +2°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В среду, 11 ноября, столбики термометров днём поднимутся до +7°, ночью - до +2°. Облачно, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 12 ноября, температура днём удержится на отметке +8°, ночью ожидается 0°. Облачно с прояснениями, возможны осадки.

В пятницу, 13 ноября, ожидается самый тёплый день недели - воздух прогреется до +16°, ночью около +8°. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 14 ноября, днём термометры покажут +12°, ночью - также +12°. Облачно с прояснениями, возможны осадки.

В воскресенье, 15 ноября, воздух прогреется лишь до +5°, ночью похолодает до +3°. Облачно с прояснениями, осадки также возможны.

В понедельник, 16 ноября, столбики термометров опустятся до +4° днём и +2° ночью. Облачно с прояснениями, без осадков.

Таким образом, самым тёплым днём недели станет пятница, 13 ноября, с температурой +16°, а самым прохладным - понедельник, 16 ноября, когда воздух прогреется лишь до +4°. Перепад температур за неделю достигнет 12°. Осадки синоптики прогнозируют в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье.

Из-за значительных перепадов температур и возможных осадков жителям области стоит иметь при себе зонт и одеваться теплее, особенно это касается пожилых людей. В дни с ожидаемыми осадками стоит быть осторожными за рулём.

Ранее Politeka сообщала, резкое похолодание и дожди ожидали в области неделю назад.

Также Politeka сообщала, днепропетровскую область накануне накрывали дожди.

Как сообщала Politeka, синоптики предупреждали о перепаде температур в начале ноября.