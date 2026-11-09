За незаконную парковку на местах, отведенных для людей с инвалидностью, водителю грозит штраф от 1020 до 1700 гривен, а в отдельных случаях автомобиль могут эвакуировать на штрафплощадку.

Штрафы в Украине становятся все ощутимее для кошелька. За незаконную парковку на местах, отведенных для людей с инвалидностью, водителю грозит от 1020 до 1700 гривен, а в отдельных случаях автомобиль могут эвакуировать на штрафплощадку. Как сообщает Concord Fintech, такие паркоместа разрешено использовать только водителям с инвалидностью и тем, кто перевозит пассажиров с инвалидностью.

Кто имеет право парковаться на таких местах

Право останавливаться и оставлять автомобиль на специально отведенных паркоместах имеют водители с инвалидностью и водители, которые перевозят людей с инвалидностью. При этом на автомобиле должен быть установлен опознавательный знак «Водитель с инвалидностью», а сам водитель обязан иметь документы, подтверждающие инвалидность его или пассажира.

Опознавательный знак - это видимая отметка на автомобиле, которая указывает на право пользования специальным местом. Другим водителям запрещено занимать такие паркоместа, препятствовать доступу к ним или использовать знак без законных оснований.

Размер штрафа и исключения

За остановку или стоянку на местах, обозначенных дорожными знаками или разметкой и предназначенных для водителей с инвалидностью, предусмотрен штраф в размере 60-100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. В денежном эквиваленте это от 1020 до 1700 гривен.

Исключение составляют лишь случаи вынужденной стоянки. Отдельно законодательство предусматривает ответственность за создание препятствий водителям с инвалидностью и за неправомерное использование опознавательного знака.

Когда автомобиль могут эвакуировать

Автомобиль могут временно задержать и доставить на специальную площадку или стоянку в случаях, предусмотренных законодательством. Эвакуация возможна, в частности, если авто незаконно оставили на месте для людей с инвалидностью и это создает препятствия для тех, кто имеет право пользоваться паркоместом.

Нарушитель, кроме штрафа, может дополнительно оплатить расходы на транспортировку и хранение автомобиля на специальной площадке. То есть итоговая сумма окажется больше самого штрафа.

Как не получить штраф за парковку

Чтобы избежать штрафа, водителю без инвалидности достаточно не занимать места, обозначенные знаком или разметкой для водителей с инвалидностью. Если вы перевозите человека с инвалидностью, убедитесь, что на автомобиле есть опознавательный знак, а документы, подтверждающие инвалидность пассажира, - под рукой.

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