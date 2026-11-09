Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 10 по 16 ноября показывает резкое похолодание в конце недели: максимум +16° в пятницу сменится минимумом +6° уже в воскресенье и понедельник.

Предыдущий недельный прогноз погоды для региона уже предупреждал о нестабильности, а новая неделя с 10 по 16 ноября принесет одесситам резкое похолодание: после плюс шестнадцати градусов днем температура упадет до плюс шести.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в течение недели в Одесской области будет колебаться от +6° до +16°, а ночная - от +2° до +12°.

Во вторник, 10 ноября, днем ожидается +11°, ночью +7°, облачность переменная, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 11 ноября, воздух прогреется до +13° днем, а ночью похолодает до +11°, небо останется малооблачным, возможные осадки сохранятся.

В четверг, 12 ноября, днем столбики термометров покажут +14°, ночью +7°, облачно с прояснениями, и синоптики снова не исключают осадков.

В пятницу, 13 ноября, температура достигнет недельного максимума - +16° днем, ночью +12°, облачность переменная, без осадков.

В субботу, 14 ноября, днем удержится +12°, ночью так же +12°, облачно с прояснениями, возможны осадки.

В воскресенье, 15 ноября, воздух значительно похолодает - днем всего +6°, ночью +5°, облачно с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 16 ноября, столбики термометров опустятся до +6° днем и до +2° ночью, небо малооблачное, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет пятница, 13 ноября, с температурой +16°, тогда как самый холодный воздух синоптики обещают в воскресенье и понедельник - всего +6° днем. Перепад температур за неделю достигнет 10°, а осадки вероятны во вторник, среду, четверг и субботу.

Из-за существенного похолодания в конце недели одесситам стоит заранее позаботиться о теплой одежде, особенно пожилым людям и детям. В дни с возможными осадками - во вторник, среду, четверг и субботу - не лишним будет взять зонт и быть внимательнее за рулем из-за скользкой дороги.

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