Передача собственной банковской карты или счета посторонним лицам за деньги может обернуться уголовным делом. За участие в дроп-схемах в Украине предусмотрены строгие штрафы и лишение свободы на срок до шести лет.

Мошенничество с картами и счетами в Украине все чаще оборачивается не только потерей денег, но и уголовной ответственностью. Сдать собственную банковскую карту за вознаграждение означает сознательно стать участником дроп-схемы - и рисковать реальным тюремным сроком до шести лет.

Что такое дроп-схемы

Дроп-схема - это передача банковской карты, реквизитов счета или доступа к онлайн-банкингу третьим лицам за деньги. Обычно за «аренду» карты предлагают небольшое вознаграждение, однако последствия для владельца могут оказаться гораздо дороже такого «заработка».

На самом деле такая карта становится инструментом для вывода средств, полученных преступным путем. Через чужой счет мошенники прогоняют деньги от фишинга, краж и других афер, чтобы запутать следы. Человек, сдавший карту, в этом деле выступает «дропом» - соучастником схемы, даже если сам он никого не обманывал.

Какое наказание предусмотрено

За передачу платежных средств преступникам законодательство предусматривает строгие штрафы, а в более серьезных случаях - лишение свободы на срок до шести лет. Наказание грозит прежде всего владельцам карт, которые согласились передать их за вознаграждение.

Как сообщает издание «Эксперт», сам факт передачи платежного инструмента постороннему лицу является нарушением и основанием для проверки правоохранителями, а банки в таких случаях блокируют карту.

Что делать, чтобы не стать дропом

Никогда не передавайте карту, ПИН-код, логин и пароль от онлайн-банкинга посторонним лицам.

Не соглашайтесь «сдать карту в аренду» за вознаграждение - легальных причин для такой услуги не существует.

Предложение «легкого заработка» за открытие счета или передачу карты - почти наверняка дроп-схема.

Заметили, что вашей картой пользуется кто-то посторонний, - сразу заблокируйте ее через банк и обратитесь в киберполицию.

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