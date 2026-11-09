Українці, які вийшли на заслужений відпочинок, можуть роками недоотримувати гроші через помилки Пенсійного фонду. Юристи назвали сім ситуацій, коли нараховану пенсію потрібно обов'язково перевірити.

Пенсійні виплати українцям за кордоном - тема, яку ПФУ нещодавно окремо пояснював, але і всередині країни чимало людей на заслуженому відпочинку роками недоотримують гроші. Причина найчастіше банальна: помилка в розрахунку стажу, зарплати чи коефіцієнта, про яку пенсіонер навіть не підозрює.

Значна частина українців сприймає призначену пенсію як остаточну і незмінну суму. Насправді розмір виплати можна збільшити, якщо ретельно переглянути власну пенсійну справу. Про сім ситуацій, коли це варто зробити обов'язково, розповіли юристи Адвокатського бюро Івана Хомича, повідомляють Новини.LIVE.

Чому одна помилка може роками зменшувати пенсію

Під час оформлення пенсії фахівці Пенсійного фонду можуть припуститися помилки або щось не врахувати в розрахунку. Лише одна неточність у коефіцієнтах, страховому стажі, зарплаті чи документах здатна зменшити фактичний розмір виплати. Недоплата може залишатися непоміченою роками, і за цей час пенсіонер втрачає значні суми, яких просто не бачить у щомісячних нарахуваннях.

Юристи радять не пускати власну пенсійну справу на самоплив і контролювати порядок нарахування виплат.

Сім ситуацій, коли пенсію треба перевірити

Фахівці виділяють кілька випадків, коли детальний аналіз нарахувань буде не зайвим:

За кілька місяців до оформлення пенсії. Потрібно переконатися, що всі періоди роботи враховані, страхового стажу достатньо, а документи підготовлені. Якщо призначили меншу пенсію, ніж очікувалося. У такому разі варто уточнити в працівників ПФУ деталі розрахунку. Якщо велика частина стажу підтверджується не лише електронним обліком, а й архівними довідками чи трудовою книжкою. Тоді слід перевірити, чи всі періоди враховані правильно. Якщо є довідки про зарплату до 2000 року. Іноді такий заробіток здатний збільшити пенсію, тому варто перевірити, чи врахував ПФУ ці довідки. Якщо після індексації пенсія майже не зросла. Часто перерахунок проводять неправильно, тож невелику надбавку не слід сприймати як належне. Якщо людина кілька років отримує виплати і жодного разу не перевіряла правильність розрахунку. Якщо пропонують перерахунок пенсії чи суд, але незрозуміло, чи є для цього реальні підстави.

Які помилки знаходять найчастіше

Юристи зазначають: перевірки дуже часто допомагають виявити невірні показники при розрахунку пенсії та пропущені періоди стажу, які напряму впливають на розмір виплат.

Аудит пенсійної справи не обов'язково має закінчуватися суперечкою з Пенсійним фондом. Іноді досить повідомити про помилку і надати відповідні документи, щоб ПФУ зробив належний перерахунок і компенсував недоплату без звернення до суду.

Що робити, якщо знайшли помилку

Крок простий. Зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду із заявою та документами, які підтверджують правильні дані: трудова книжка, архівні довідки, довідки про зарплату. ПФУ зобов'язаний зробити перерахунок і компенсувати недоплачену суму.

До слова, у листопаді Пенсійний фонд автоматично призначає надбавки людям віком від 70 до 80 років: доплата становитиме до 300, 456 або 570 гривень залежно від вікової категорії. А з 1 січня 2027 року зростуть мінімальні вимоги до страхового стажу: якщо на момент досягнення пенсійного віку стаж буде меншим за 34 роки, доведеться продовжити працювати.

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