Багатодітні сім'ї мають право на 50-відсоткову знижку на комуналку, проте у багатьох випадках субсидія покриває майже вдвічі більше - 5154 грн замість 2892.

Субсидія на оплату комуналки в Україні виявляється майже вдвічі вигіднішою за пільгу для багатодітної родини. У Пенсійному фонді навели розрахунок для сім'ї з п'яти осіб: субсидія становитиме 5 154,74 грн на місяць, тоді як 50-відсоткова пільга - лише 2 892,50 грн, тобто різниця сягає понад 2 260 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.

Яку пільгу мають багатодітні сім'ї

Відповідно до закону "Про охорону дитинства", сім'ї з трьома і більше дітьми мають право на знижку 50% на оплату житла та комунальних послуг. Вона поширюється на оплату житла в межах соціальних нормативів, газ, електроенергію, водопостачання, придбання скрапленого газу, а також твердого та рідкого пічного палива.

Знижка надається лише в межах встановлених норм. Для оплати житла та опалення соціальна норма становить 21 квадратний метр на кожного члена сім'ї та додатково 10,5 квадратного метра на всю родину.

Важливий момент: право на пільгу залежить від доходів. Середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу за останні шість місяців не має перевищувати 4 660 гривень. Якщо дохід вищий - пільгу не призначать, але можна оформити субсидію.

Чим субсидія відрізняється від пільги

Головна різниця - у принципі розрахунку. Пільга - це фіксована 50-відсоткова знижка в межах соціальних норм. Субсидія ж покриває різницю між вартістю комунальних послуг у межах норм та обов'язковим платежем домогосподарства, а її розмір залежить від доходів, кількості членів сім'ї та вартості послуг.

Різняться й норми площі житла: для пільги - 21 кв. м на особу плюс 10,5 кв. м на сім'ю, а для субсидії - 13,65 кв. м на особу плюс 35,22 кв. м на домогосподарство.

Що вигідніше: конкретний розрахунок ПФУ

Наявність права на пільгу ще не означає, що це найвигідніший варіант. У Пенсійному фонді навели приклад для сім'ї з п'яти осіб - батьки і троє дітей, де батько зареєстрований як ФОП першої групи, а мати отримує державні виплати на дітей.

За таких умов субсидія для родини становитиме 5 154,74 гривні на місяць, тоді як розмір 50-відсоткової пільги - лише 2 892,50 гривні. Тобто субсидія виявляється майже вдвічі вигіднішою, хоча сім'я формально має право на обидва види допомоги.

Як оформити субсидію чи пільгу

Щоб обрати вигідніший варіант, багатодітним варто самостійно порівняти обидві суми. Найпростіше це зробити, звернувшись до Пенсійного фонду України - особисто через сервісний центр або онлайн через особистий кабінет на порталі ПФУ та в застосунку "Дія".

Для оформлення знадобляться заява, декларація про доходи та витрати, а для пільги - ще й документи, що підтверджують статус багатодітної родини (посвідчення батьків багатодітної сім'ї або дитини з багатодітної сім'ї). Рішення про призначення ухвалюють протягом 10 днів з дня подання документів.

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