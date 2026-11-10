Міноборони роз'яснило, як нараховують грошове забезпечення військовим на тилових посадах під час служби, відпустки та лікування. Додаткова доплата 10 тисяч гривень діє не завжди, а після бойового поранення передбачена окрема винагорода у 100 тисяч.

Грошове забезпечення для військових на тилових посадах стартує від 30 тисяч гривень на місяць, однак реальна сума залежить від конкретної ситуації: чи виконує військовий обов'язки, чи пішов у відпустку, чи лікується. Роз'яснення щодо нарахувань опублікувало Міністерство оборони України.

Йдеться про додаткову винагороду у 10 тисяч гривень, яку приплюсовують до основного грошового забезпечення. Її виплачують лише за час фактичного виконання службових обов'язків, а в низці ситуацій - не нараховують зовсім.

Скільки платять під час служби в тилу

За повний місяць виконання обов'язків військовий на тиловій посаді має отримати щонайменше 30 тисяч гривень: це основне грошове забезпечення від 20 тисяч гривень плюс додаткові 10 тисяч.

Важливий нюанс: доплату нараховують пропорційно часу виконання обов'язків. Якщо частину місяця військовий служив, а частину - відпочивав, доплату розрахують лише за відпрацьовані дні. Крім того, якщо військовослужбовець отримує окрему винагороду за завдання в розмірі 30, 50 або 100 тисяч гривень, ті самі 10 тисяч одночасно не виплачують.

Що змінюється у відпустці

За дні відпустки за військовим зберігається основне грошове забезпечення, однак доплату 10 тисяч гривень не нараховують. Це стосується щорічної відпустки, відпустки за сімейними обставинами та відпустки для лікування.

Тобто місяць, у якому військовий більше відпочивав, ніж працював, виявиться менш вигідним фінансово: доплата «тане» разом із кількістю службових днів.

Як платять під час лікування

Під час лікування через хворобу або поранення основне грошове забезпечення та доплата 10 тисяч гривень зберігаються - за умови, що військовий не має права на іншу додаткову винагороду. При цьому перебування на лікуванні та відпустка для лікування - це різні підстави для нарахування виплат.

Якщо безперервне лікування триває понад чотири місяці, для продовження виплат потрібні відповідне рішення військово-лікарської комісії та наказ командира.

100 тисяч після бойового поранення

Для військових, поранених під час захисту України, передбачена окрема додаткова винагорода - 100 тисяч гривень на місяць, яку нараховують пропорційно часу, за який є право на виплату.

Її виплачують під час стаціонарного лікування, зокрема за кордоном. Після виписки винагорода може зберігатися під час відпустки для лікування після тяжкого поранення - за відповідним висновком військово-лікарської комісії. Обставини поранення мають бути підтверджені документально.

Що потрібно для підтвердження виплат

Для продовження виплат понад чотири місяці лікування військовому знадобляться рішення ВЛК та наказ командира. Для винагороди у 100 тисяч гривень після поранення - документальне підтвердження обставин поранення та висновок ВЛК щодо тяжкості.

Перевірити власне грошове забезпечення військові можуть через онлайн-калькулятор Міноборони, а зразок рапорту на щорічну основну відпустку доступний у довіднику національного медіапорталу «Ветеран».

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